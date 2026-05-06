Ντόναλντ Τραμπ: Εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Τραμπ

Με μια ιδιαίτερα σκληρή παρέμβαση μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε το πλαίσιο για τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ, συνδέοντας την άρση του ναυτικού αποκλεισμού με την άμεση συμμόρφωση του Ιράν στις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι η συνέχιση της στρατιωτικής επιχείρησης και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ εξαρτώνται αποκλειστικά από τη στάση της Τεχεράνης.

«Αν υποθέσουμε ότι το Ιράν συμφωνήσει να τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, κάτι που είναι, ίσως, μια μεγάλη υπόθεση, η ήδη θρυλική [επιχείρηση] “Επική Οργή” θα λάβει τέλος, και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στα Στενά του Ορμούζ να είναι ανοιχτά για όλους, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να στείλει μια σαφή προειδοποίηση για τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης άρνησης της ιρανικής ηγεσίας, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων.

«Αν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί, οι οποίοι, δυστυχώς, θα είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι πριν».

