Άδωνις Γεωργιάδης: Η ΑΙ φωτογραφία στον ουρανοξύστη στο Ελληνικό

Μια φωτογραφία ΑΙ με το πρόσωπό του Άδωνι Γεωργιάδη στον ουρανοξύστη Riviera Tower, στο Ελληνικό κάνει τον γύρο των social media και ο υπουργός Υγείας έσπευσε να την σχολιάσει στο Χ.

«Ο @jodigraphics15 έφτιαξε αυτή την εικόνα για να με κατηγορήσει νομίζει και έβαλε το πρόσωπο μου στον πύργο στο Ελληνικό….τον ευχαριστώ θερμά! Το ότι νομίζει ότι μου κάνει και ζημιά με ξεπερνά…» έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

