Άδωνις Γεωργιάδης για τη μυστική συνάντηση Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη το 2014: Είναι μακράν ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας

Enikos Newsroom

Πολιτική

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Στη μυστική συνάντηση που είχε ο Αλέξης Τσίπρας με τον τότε Γερμανό πρέσβη στην Αθήνα, στο γραφείο του στην Κουμουνδούρου το 2014, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η ανάρτηση έγινε λίγη ώρα μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο Χιλιοστό», στο οποίο παρουσιάστηκαν αναφορές για το περιεχόμενο των συνομιλιών του Αλέξη Τσίπρα με τον Γερμανό αξιωματούχο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε όσα προβλήθηκαν στο ντοκιμαντέρ και άσκησε έντονη κριτική στον πρώην πρωθυπουργό. Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «φοβερό ψεύτη» και ανέφερε ότι «είναι μακράν ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας της Νεωτέρας μας ιστορίας!».

Αναλυτικά, ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε:

«Ο Πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα το 2014 αποκάλυψε στο ντοκιμαντέρ του @SkaitvGR των κ. Βαρβιτσιώτη/Δενδρινού, ότι την ίδια ακριβώς ώρα που έλεγε στον κόσμο τα “go back madame Merkel”, «θα καταργήσουμε τα Μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο», και «ότι θα βαράμε τα νταούλια και θα χορεύουν οι Αγορές», την ίδια ακριβώς στιγμή ζήτησε και είδε κρυφά στο γραφείο του τον Πρέσβη και του είπε:

«Το άγνωστο ραντεβού Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη το 2015: Μετάφερε στο Βερολίνο ότι θα συνεργαστούμε. Ο Πίτερ Σόοφ, Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα, αποκαλύπτει ότι είχε μυστική συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα το 2014 στην Κουμουνδούρου. «Ήμασταν μόνο οι δυο μας, ήταν ευγενής παρά τη δημόσια συγκρουσιακή ρητορική του. Αυτό που εξέλαβα ήταν η πρόθεσή του να διαμηνύσω στο Βερολίνο πως δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας και πως ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του θα συνεργάζονταν».

Ο @atsipras είναι μακράν ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας της Νεωτέρας μας ιστορίας! Φοβερός ψεύτης!»

05:30 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Ντοκιμαντέρ για την κρίση του 2015: Οι άγνωστοι δίαυλοι του ΣΥΡΙΖΑ, το τηλεφώνημα Τσίπρα σε Ντράγκι και το ναυάγιο με Βαρουφάκη

Οι βασικοί πρωταγωνιστές της ελληνικής κρίσης καταθέτουν άγνωστες πτυχές του δημοσιονομικού αδ...
21:57 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

ΚΚΕ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για Προανακριτική αποτελεί άλλο ένα επεισόδιο στην προσπάθεια συγκάλυψης

«Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης να συσταθεί προανακριτική επιτροπή, για τους δύο εμπλεκόμε...
21:32 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Στα άκρα η κόντρα Ανδρουλάκη-Καστανίδη: «Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σημίτης» – «Θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα»

Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Νίκου Ανδρουλάκη, με τον Χάρη Καστανίδη, ο οποίος το πρωί της ...
20:50 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στο 13,8% η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι ποσοστά παίρνουν Τσίπρας, Καρυστιανού και Σαμαράς

Διπλή είναι η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας στη δημοσκόπηση της Opinion Poll, σήμερα Δευτέρα. Απ...
