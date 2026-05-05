Βιοτίνη: Επιστήμονες προειδοποιούν για έναν πιθανό κίνδυνο από την λήψη συμπληρωμάτων

Η βιοτίνη (βιταμίνη B7) είναι γνωστή για τη συμβολή της στην υγεία των μαλλιών, του δέρματος και των νυχιών, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται ευρέως σε συμπληρώματα διατροφής. Ωστόσο, νέα έρευνα δείχνει ότι η αλόγιστη λήψη της ίσως χρειάζεται προσοχή, καθώς εξετάζεται ο πιθανός ρόλος της σε μεταβολικές διεργασίες που σχετίζονται με τον καρκίνο, αλλά και η επίδρασή της στην αξιοπιστία ορισμένων εργαστηριακών εξετάσεων.

Νέα επιστημονικά δεδομένα για τη βιοτίνη και τις πιθανές επιπτώσεις της

Αν παρατηρείτε αυξημένη τριχόπτωση ή πιο εύθραυστα νύχια, είναι πιθανό να έχετε ήδη στραφεί — ή να σκέφτεστε να στραφείτε — στη βιοτίνη, ένα από τα πιο διαδεδομένα συμπληρώματα διατροφής. Η βιταμίνη B7 παίζει σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό της ενέργειας, ενώ σε συνδυασμό με άλλες βιταμίνες συμμετέχει στην παραγωγή κερατίνης, της βασικής πρωτεΐνης που συμβάλλει στη δομή και ανθεκτικότητα των μαλλιών και των νυχιών.

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί άνθρωποι παρατηρούν αλλαγές σε αυτά τα χαρακτηριστικά με την πάροδο των ετών, καθώς τα φυσικά επίπεδα ορισμένων θρεπτικών συστατικών μπορεί να μειώνονται. Ωστόσο, η ηλικία δεν αποτελεί τη μοναδική αιτία. Διατροφικές ελλείψεις, αλλά και συγκεκριμένες ιατρικές θεραπείες, μπορούν επίσης να επηρεάσουν την υγεία των μαλλιών και των νυχιών.

Παρότι τα συμπληρώματα βιοτίνης έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλή και συχνά θεωρούνται ακίνδυνα, τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η εικόνα είναι πιο σύνθετη. Ορισμένες πρόσφατες έρευνες θέτουν ερωτήματα για το κατά πόσο η αλόγιστη χρήση τους είναι πάντα απαραίτητη ή απόλυτα ασφαλής.

Πώς διεξήχθη η συγκεκριμένη μελέτη για την βιοτίνη

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης, στην Ελβετία, πραγματοποίησαν μια μελέτη στο εργαστήριό τους. Παρόλο που δεν έγινε απευθείας σε ανθρώπους, χρησιμοποιήθηκαν ανθρώπινα κύτταρα (καθώς και κυτταρικές σειρές τρωκτικών).

Οι επιστήμονες γνωρίζουν ήδη ότι τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν τη γλουταμίνη (ένα μη απαραίτητο αμινοξύ) για να πάρουν ενέργεια. Όταν τα καρκινικά κύτταρα «τρέφονται» με γλουταμίνη, πολλαπλασιάζονται και αναπτύσσονται πολύ πιο εύκολα. Όπως εξηγούν οι ερευνητές, τα καρκινικά κύτταρα εξαρτώνται τόσο πολύ από τη γλουταμίνη που μπορούν να γίνουν «εθισμένα» σε αυτήν.

Η «μεταβολική ευελιξία» των καρκινικών κυττάρων

Τα καρκινικά κύτταρα, όμως, είναι ύπουλα. Στόχος τους είναι ο πολλαπλασιασμός. Έτσι, όταν η προτιμώμενη πηγή ενέργειάς τους (η γλουταμίνη) λείπει, βρίσκουν άλλη μεταβολική οδό για να πάρουν αυτό που χρειάζονται – μια ιδιότητα που ονομάζεται μεταβολική ευελιξία.

Οι ερευνητές θέλησαν να δουν πώς αντιδρούν και πώς προσαρμόζονται τα καρκινικά κύτταρα όταν η γλουταμίνη είναι σπάνια (όπως σε περιπτώσεις υποσιτισμού ή λοίμωξης). Δοκίμασαν αυτή τη θεωρία σε περίπου δώδεκα διαφορετικούς τύπους καρκίνου.

Τι έδειξε η νέα μελέτη για τον μεταβολισμό των καρκινικών κυττάρων

Οι ερευνητές γνώριζαν ήδη ότι τα καρκινικά κύτταρα διαθέτουν εφεδρικές οδούς για να λαμβάνουν τα απαραίτητα συστατικά για τον πολλαπλασιασμό τους, όταν η γλουταμίνη δεν είναι διαθέσιμη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ειδικοί ανακάλυψαν μια μεταβολική οδό που χρησιμοποιεί την ένωση του πυροσταφυλικού (pyruvate) ως πηγή ενέργειας σε περιβάλλον έλλειψης γλουταμίνης.

Το πυροσταφυλικό είναι παραπροϊόν της γλυκόλυσης, της διαδικασίας κατά την οποία η γλυκόζη διασπάται για την παραγωγή ενέργειας. Αυτό το εφεδρικό σύστημα βασίζεται στην καρβοξυλάση του πυροσταφυλικού, ένα μιτοχονδριακό ένζυμο το οποίο, με τη σειρά του, απαιτεί βιοτίνη για να λειτουργήσει.

Ο ρόλος της βιοτίνης και του γονιδίου FBXW7

Τα ευρήματα των επιστημόνων δείχνουν ότι η διαθεσιμότητα της βιοτίνης καθορίζει εάν το πυροσταφυλικό μπορεί να αναπληρώσει την έλλειψη γλουταμίνης.

Όταν η βιοτίνη απουσιάζει: Η καρβοξυλάση του πυροσταφυλικού δεν μπορεί να λειτουργήσει, καθιστώντας δυσκολότερο τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων χωρίς γλουταμίνη.

Η επίδραση του FBXW7: Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τη σχέση με το FBXW7, ένα ογκοκατασταλτικό γονίδιο που συχνά εμφανίζει μεταλλάξεις σε διάφορους τύπους καρκίνου. Διαπίστωσαν ότι οι μεταλλάξεις στο FBXW7 μειώνουν τα επίπεδα της καρβοξυλάσης του πυροσταφυλικού, μπλοκάροντας ουσιαστικά την ικανότητα των καρκινικών κυττάρων να χρησιμοποιούν την οδό του πυροσταφυλικού για ενέργεια.

Περιορισμοί της μελέτης

Παρά τις σημαντικές ανακαλύψεις, η μελέτη παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς:

Εργαστηριακό περιβάλλον: Η έρευνα διεξήχθη στο εργαστήριο και όχι σε ανθρώπους. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα ενισχύουν τις ενδείξεις για την ύπαρξη εναλλακτικών οδών πολλαπλασιασμού του καρκίνου.

Εξωτερικοί παράγοντες: Υπάρχει η πιθανότητα άλλα κύτταρα να επηρέασαν τα αποτελέσματα ή να υπήρξαν σφάλματα στις εργαστηριακές διαδικασίες.

Τα ευρήματα αυτά ανοίγουν νέους δρόμους για την κατανόηση του πώς ο μεταβολισμός των καρκινικών κυττάρων προσαρμόζεται στις ελλείψεις θρεπτικών συστατικών.

Βιοτίνη: Πώς επηρεάζει την υγεία σας στην πράξη

Η βιοτίνη είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό που βρίσκεται σε τρόφιμα που πιθανώς καταναλώνετε τακτικά — όπως τα αυγά, ο σολομός, το χοιρινό, το μοσχάρι, οι ηλιόσποροι, οι γλυκοπατάτες και τα αμύγδαλα. Το σώμα σας χρειάζεται τη βιοτίνη και η πρόσληψή της από μια ποικιλία τροφών είναι ιδανική. Ωστόσο, με βάση τα δεδομένα της έρευνας, καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης πριν ξεκινήσετε ένα συμπλήρωμα βιοτίνης, ειδικά εάν είχατε στο παρελθόν καρκίνο ή υποβάλλεστε επί του παρόντος σε θεραπεία.

Βιοτίνη και διαγνωστικές εξετάσεις: Τι πρέπει να προσέξετε

Ακόμη και για όσους δεν έχουν ιστορικό καρκίνου, η βιοτίνη ενδέχεται να προκαλέσει επιπτώσεις που ανησυχούν τους ογκολόγους. Μια σύντομη ανασκόπηση μελετών έδειξε ότι η βιοτίνη έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων για διάφορες μορφές καρκίνου, όπως:

Καρκίνος του μαστού και του προστάτη

Καρκίνος του θυρεοειδούς

Καρκίνος του ενδομητρίου και των ωοθηκών

Αυτή η παρεμβολή μπορεί ενδεχομένως να καθυστερήσει ή να αλλοιώσει τα θεραπευτικά πλάνα των ασθενών.

Βοηθά η βιοτίνη στην τριχόπτωση και τα νύχια;

Υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι τα συμπληρώματα βιοτίνης βοηθούν στην κοινή τριχόπτωση και τις διαταραχές των νυχιών, εκτός εάν αυτές οι καταστάσεις οφείλονται σε έλλειψη βιταμίνης B7.

Αν αντιμετωπίζετε τριχόπτωση ή εύθραυστα νύχια, εξετάστε το ενδεχόμενο να κάνετε εξετάσεις αίματος για να ελέγξετε τα επίπεδα της βιταμίνης B7. Εάν είναι φυσιολογικά, μπορείτε να συζητήσετε άλλες θεραπείες, όπως η μινοξιδίλη (Minoxidil). Αυτό ισχύει και για άτομα που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, καθώς μελέτες έδειξαν ότι η τοπική χρήση μινοξιδίλης βελτίωσε σημαντικά την επανέκφυση των μαλλιών στο 88% των ασθενών.

Η σύνδεση της ζάχαρης με τη φλεγμονή και τον καρκίνο

Εκτός από την προσοχή στα συμπληρώματα βιοτίνης, είναι σημαντικό να ελέγχετε την πρόσληψη πρόσθετης ζάχαρης. Η γλυκόζη συνδέεται στενά με μεταβολικές οδούς (όπως η γλυκόλυση) και η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης σχετίζεται με αύξηση της φλεγμονής, η οποία με τη σειρά της συνδέεται με τον καρκίνο.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά οι θερμίδες από πρόσθετη ζάχαρη να μην υπερβαίνουν το 6% των συνολικών ημερήσιων θερμίδων.

Για μια δίαιτα 2.000 θερμίδων, αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 30 γραμμάρια ζάχαρης την ημέρα.

Βιοτίνη και καρκίνος: Τι πρέπει να προσέχετε

Η συγκεκριμένη μελέτη υποδηλώνει ότι όταν υπάρχει έλλειψη γλουταμίνης, τα καρκινικά κύτταρα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν μια εναλλακτική ενεργειακή οδό, η οποία εξαρτάται από τη βιοτίνη. Επιπλέον, ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η λήψη συμπληρωμάτων βιοτίνης μπορεί να παρεμβαίνει στα αποτελέσματα αρκετών τύπων εξετάσεων για τον καρκίνο, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τη διάγνωση και τα θεραπευτικά πλάνα.

Εάν νοσείτε από καρκίνο, έχετε ιστορικό της νόσου ή βεβαρυμμένο οικογενειακό ιστορικό, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης πριν ξεκινήσετε τη λήψη συμπληρωμάτων βιοτίνης. Αντ’ αυτού, προτιμήστε να προσλάβετε τη βιοτίνη μέσω της διατροφής σας, επιλέγοντας τροφές όπως:

Αυγά

Σολομός

Γλυκοπατάτες

Η βιοτίνη βρίσκεται σε ποικιλία πηγών, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης. Εστιάζοντας σε ολόκληρες τροφές και περιορίζοντας τα επεξεργασμένα τρόφιμα, θα διασφαλίσετε ότι λαμβάνετε επαρκή ποσότητα αυτού του σημαντικού θρεπτικού συστατικού, χωρίς να υπερβάλετε στη δοσολογία.