Δεν είναι μόνο το ροχαλητό: Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η υπνική άπνοια μπορεί να προκαλέσει φθορά στους μύες

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Πηγή φωτογραφίας: unsplash

Η αποφρακτική υπνική άπνοια δεν θεωρείται πλέον απλώς μια διαταραχή που προκαλεί ροχαλητό και κακό ύπνο. Νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι μπορεί να επηρεάζει βαθύτερα τον οργανισμό, με επιπτώσεις που φτάνουν μέχρι τη μυϊκή και οστική υγεία.

Τι έδειξε μελέτη για την υπνική άπνοια

Σύμφωνα με μελέτη ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Ben-Gurion του Negev και το Ιατρικό Κέντρο Soroka, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Sleep and Breathing, η πάθηση φαίνεται να συνδέεται με αλλαγές στη σύσταση και την ποιότητα των σκελετικών μυών, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να συμβάλλει σε επιταχυνόμενη μυϊκή εξασθένηση και λειτουργική επιβάρυνση με την πάροδο του χρόνου.

Τι είναι η αποφρακτική υπνική άπνοια

Περίπου το 30% των ενηλίκων επηρεάζεται από την αποφρακτική υπνική άπνοια. Η πάθηση εμφανίζεται όταν οι ανώτεροι αεραγωγοί καταρρέουν επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του ύπνου, προκαλώντας:

  • Παύσεις στην αναπνοή
  • Πτώση των επιπέδων οξυγόνου στο αίμα
  • Διακοπτόμενο και μη ποιοτικό ύπνο

Ενώ είναι ευρέως γνωστό ότι η άπνοια επηρεάζει την εγρήγορση, τη συγκέντρωση, καθώς και την καρδιαγγειακή και αναπνευστική υγεία, η συγκεκριμένη μελέτη αναδεικνύει επιπλέον επιπτώσεις στη δύναμη των οστών και τη μυϊκή ακεραιότητα. Αυτές οι αλλαγές μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα καταγμάτων, να εξασθενήσουν τη σωματική δύναμη και να υποβαθμίσουν τη συνολική ποιότητα ζωής.

Η ερευνητική προσέγγιση και τα αποτελέσματα

Η μελέτη διεξήχθη υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Ariel Tarasiuk (Διευθυντή της Μονάδας Διαταραχών Ύπνου στο Soroka) και του καθηγητή Ilan Shelef (Διευθυντή του Ινστιτούτου Απεικόνισης), σε συνεργασία με την Dr. Sharon Daniel και τον φοιτητή ιατρικής Samuel Francis.

Προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα, η ομάδα ανέλυσε αξονικές τομογραφίες (CT scans) που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί για άλλους ιατρικούς σκοπούς. Αυτό τους επέτρεψε να αξιολογήσουν την οστική πυκνότητα και τη μυϊκή σύνθεση χωρίς να εκθέσουν τους ασθενείς σε επιπλέον εξετάσεις ή ακτινοβολία.

Τα κύρια ευρήματα της μελέτης

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα με αποφρακτική υπνική άπνοια τείνουν να έχουν:

  • Χαμηλότερη πυκνότητα σκελετικών μυών.
  • Υψηλότερο δείκτη σκελετικής μυϊκής μάζας σε σύγκριση με όσους δεν πάσχουν από τη νόσο.

Αυτός ο συνδυασμός υποδηλώνει μια αλλοιωμένη ποιότητα μυών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη γήρανση του μυϊκού συστήματος.

Κλινικές προεκτάσεις και απόψεις ειδικών

Σύμφωνα με τον Καθηγητή Ariel Tarasiuk: «Η αποφρακτική υπνική άπνοια είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό ροχαλητό. Χωρίς έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, πρόκειται για μια νόσο που μπορεί να οδηγήσει σε κατάγματα, μειωμένη μυϊκή λειτουργία, ακόμη και σε απώλεια της αυτονομίας του ασθενούς».

Ο Καθηγητής Ilan Shelef προσθέτει: «Οι αξονικές τομογραφίες (CT) που διενεργούνται ήδη στο πλαίσιο της καθημερινής κλινικής πράξης μπορούν να χρησιμεύσουν ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο προσυμπτωματικού ελέγχου (screening). Έτσι, μπορούμε να εντοπίσουμε έγκαιρα τους ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες εξετάσεις».

Η Dr. Sharon Daniel επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση των δεδομένων ύπνου στις απεικονιστικές εξετάσεις και το ιατρικό ιστορικό μπορεί να βελτιώσει τον εντοπισμό ομάδων υψηλού κινδύνου και να υποστηρίξει πιο στοχευμένες στρατηγικές πρόληψης.

Σύνδεση με την οστική πυκνότητα

Η παραπάνω εργασία βασίζεται σε μια προγενέστερη μελέτη της ίδιας ομάδας, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Scientific Reports. Η έρευνα εκείνη είχε συνδέσει την αποφρακτική υπνική άπνοια με τη μειωμένη οστική πυκνότητα.

Οι ερευνητές συνιστούν πλέον την ενσωμάτωση αξιολογήσεων για την οστική πυκνότητα και τη μυϊκή ποιότητα στις τυπικές αναλύσεις των αξονικών τομογραφιών. Παράλληλα, ζητούν τη δημιουργία δομημένων πλάνων παρακολούθησης και θεραπείας για ασθενείς με υπνική άπνοια, με σκοπό:

  • Τον ταχύτερο εντοπισμό των περιστατικών.
  • Την έγκαιρη ιατρική παρέμβαση.
  • Την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαταραχών της αναπνοής που σχετίζονται με τον ύπνο.

