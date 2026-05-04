Αρχαιολογικό θρίλερ κατά τη διάρκεια έργων οδοποιίας – Ανακαλύφθηκαν 21 ταφικοί τύμβοι και μία μυστηριώδης κυκλική δομή της Εποχής του Σιδήρου

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & Τεχνολογία

Ανακαλύφθηκαν 21 ταφικοί τύμβοι και μία μυστηριώδης κυκλική δομή της Εποχής του Σιδήρου

Τα μυστικά των νομάδων της Εποχής του Σιδήρου έφεραν στο φως ανασκαφές στις όχθες της λίμνης Ισίκ-Κουλ, όπου οι αρχαιολόγοι δίνουν μάχη με το χρόνο για να διασώσουν πολύτιμα ευρήματα.

Το κάστρο έκρυβε ένα απροσδόκητο μυστικό: Σπάνιο ρωμαϊκό εύρημα της Θεάς Αφροδίτης συγκλονίζει τους αρχαιολόγους

Οι εργασίες κατασκευής περιφερειακού δρόμου στο βόρειο άκρο της πόλης Τσολπόν-Άτα, στη δυτική όχθη της λίμνης Ισίκ-Κουλ στην Κιργιζία, έφεραν στο φως έναν εξαιρετικής σημασίας αρχαιολογικό χώρο.

Η ανακάλυψη αυτή υπόσχεται να προσφέρει νέα δεδομένα για τους λαούς που κατοικούσαν στις στέπες της Κεντρικής Ασίας κατά την Εποχή του Σιδήρου.

Αρχαιολογική έκπληξη: Βρέθηκαν τάφοι βρεφών με χρυσό και πορφύρα – Προνόμια αποκλειστικά για Ρωμαίους αυτοκράτορες
Αεροφωτογραφία των ανασκαφών. Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού, Πληροφοριών και Πολιτικής Νεολαίας
Αεροφωτογραφία των ανασκαφών. Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού, Πληροφοριών και Πολιτικής Νεολαίας

Από τις 5 Απριλίου, μια ομάδα Κιργίζιων αρχαιολόγων, υπό την καθοδήγηση της υποψήφιας διδάκτορος Ιστορίας A. Abdykanova, συμμετέχει σε μια ανασκαφή επείγοντος χαρακτήρα στην περιοχή που προορίζεται για τη νέα οδική αρτηρία.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Κιργιζίας σχετικά με την προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, δεδομένου ότι η περιοχή ενδέχεται να κρύβει ίχνη ανθρώπινων οικισμών χιλιάδων ετών.

Σπουδαίες αρχαιολογικές ανακαλύψεις κατά την κατασκευή σιδηροδρόμου – Η ρωμαϊκή «μήτρα» που δημιουργούσε τις πανοπλίες των λεγεωνάριων

Τα πρώτα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τις αρχικές εκτιμήσεις, με την ανάλυση 22 εκ των 30 προγραμματισμένων αρχαιολογικών ενοτήτων να έχει ολοκληρωθεί.

Η έρευνα έφερε στο φως 21 ταφικούς τύμβους («κουργκάν»), οι οποίοι αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα των αρχαίων νομαδικών πληθυσμών.

Άποψη των ανασκαφών. Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού, Πληροφοριών και Πολιτικής Νεολαίας
Άποψη των ανασκαφών. Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού, Πληροφοριών και Πολιτικής Νεολαίας

Το αίνιγμα του πέτρινου περιβόλου και οι τελετουργίες των νομάδων

Πέρα από τους τάφους, την παράσταση κλέβει μια επιβλητική κατασκευή –ένας μεγάλος πέτρινος περίβολος– του οποίου ο ακριβής ρόλος στην οργάνωση της περιοχής παραμένει ένα γοητευτικό αίνιγμα για τους ερευνητές.

Τα ευρήματα που ήρθαν στο φως “μίλησαν” ήδη για την ηλικία τους: χειροποίητα κεραμικά σκεύη, μια χάλκινη καρφίτσα μαλλιών και μια σφαιροειδής πέτρα από ψαμμίτη –που πιθανότατα χρησίμευε ως ακονιστήρι– “δείχνουν” ξεκάθαρα την πρώιμη περίοδο των Σακών, μεταφέροντάς μας αιώνες πίσω στον χρόνο.

Οι αρχαιολόγοι δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο πλαίσιο των ευρημάτων για τη διατύπωση των συμπερασμάτων τους, καθώς η στρωματογραφική ανάλυση και τα κτερίσματα ενισχύουν την υπόθεση ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολιτισμική εκδήλωση αυτών των αρχαίων κτηνοτροφικών λαών.

Ποιοι ήταν οι ένοικοι των τάφων; Η σύνδεση με τους Σκύθες των αρχαίων Ελλήνων

Για να γίνει αντιληπτή η σημασία αυτών των ευρημάτων, αξίζει να θυμηθούμε ότι αντιστοιχούν σε έναν ιρανόφωνο πληθυσμό τον οποίο οι Αχαιμενίδες Πέρσες αποκαλούσαν με τον γενικό όρο Σάκες, και οι Έλληνες, αιώνες αργότερα, θα αναγνώριζαν ως Σκύθες.

Ήταν νομάδες ιππείς και μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, των οποίων η παρουσία εκτεινόταν στις απέραντες πεδιάδες που σήμερα περιλαμβάνουν το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν και το δυτικό άκρο της λεκάνης Ταρίμ στην Κίνα, καθώς και εδάφη της ευρωπαϊκής Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Τα διαθέσιμα ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των επιγραφών της αχαιμενιδικής περιόδου στην Περσέπολη, επιβεβαιώνουν την παρουσία τους στο ευρασιατικό τοπίο ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ. περίπου.

Η παράκτια ζώνη του Ισίκ-Κουλ, όπου βρίσκεται η Τσολπόν-Άτα, αποτελούσε κεντρικό σημείο για αυτές τις ομάδες. Κινεζικές ιστορικές πηγές, όπως το “Βιβλίο των Χαν”, αναφέρονταν στην περιοχή αυτή ως τη “Γη των Σακ”, κατονομάζοντας ρητά τη συγκεκριμένη φυλή.

Οι πλέον πρόσφατες έρευνες έχουν εντοπίσει περίπου τριάντα ταφές των Σακών στην οροσειρά Τιεν Σαν, που δεσπόζει στον ορίζοντα της λίμνης.

Λεπτομέρεια των δομών. Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού, Πληροφοριών και Πολιτικής Νεολαίας
Λεπτομέρεια των δομών. Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού, Πληροφοριών και Πολιτικής Νεολαίας

Στο “μικροσκόπιο” η κυκλική δομή: Αναζητώντας την ταυτότητα ενός αρχαίου μυστηρίου

Τα ευρήματα αυτά χρονολογούνται μεταξύ 550 και 250 π.Χ., αποδεικνύοντας την παρατεταμένη και συστηματική κατοίκηση αυτών των εσωτερικών κοιλάδων από τον εν λόγω λαό.

Οι εργασίες της αρχαιολογικής αποστολής θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες, με επίκεντρο την εξαντλητική ανασκαφή και μελέτη της μεγάλης κυκλικής πέτρινης δομής.

Κύριος στόχος αυτής της φάσης, σύμφωνα με επίσημες πηγές, είναι ο προσδιορισμός της απόλυτης χρονολόγησής της με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και ο καθορισμός των ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών της, ώστε να ενταχθεί ορθά στη γνωστή ιστορική αλληλουχία των Σακών στην περιοχή.

Σιωπηλοί μάρτυρες: Από τις στέπες της Κεντρικής Ασίας στις προθήκες των μουσείων

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι προσπάθειες αυτές αποτελούν σημαντική συμβολή στη γνώση της αρχαίας ιστορίας της επαρχίας Ισίκ-Κουλ και προσφέρουν νέα επιστημονικά δεδομένα για μια περίοδο που κρύβει ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Τα ευρήματα που ανακτήθηκαν, μόλις ολοκληρωθεί η ενδελεχής μελέτη τους, θα ενταχθούν στις συλλογές των μουσειακών ιδρυμάτων της χώρας, αποτελώντας σιωπηλούς μάρτυρες ενός πολιτισμού ιππέων που κυριάρχησε στις διαδρομές της στέπας πριν από χιλιάδες χρόνια.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτότοκες κόρες: Το Νο1 πράγμα που βλάπτει περισσότερο την ευτυχία τους, σύμφωνα με θεραπευτές

ΠΟΕΔΗΝ: Το νοσοκομείο Λήμνου ξέμεινε από αναισθησιολόγο και άλλες βασικές ειδικότητες γιατρών

Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη δεύτερη δόση

Ρύθμιση χρεών στον ΕΦΚΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Τα ποσά που θα πληρώσουν οι οφειλέτες

AI μουσική: Ο νέος «κατακλυσμός» στις πλατφόρμες streaming και οι αντιδράσεις της βιομηχανίας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
19:00 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το «Υπερδιάστατο» ανώμαλο φαινόμενο Hall – Τι σημαίνει αυτό για τη Φυσική

Επιστήμονες αναφέρουν την ανακάλυψη μιας νέας και ασυνήθιστης συμπεριφοράς σε μια μοναδική ποι...
15:00 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Η εξίσωση των Simpsons που «διαψεύδει» έναν από τους σπουδαιότερους μαθηματικούς της ιστορίας

Σε ένα πασίγνωστο επεισόδιο των Simpsons, ο Χόμερ ανακαλύπτει ένα αντιπαράδειγμα στο τελευταίο...
08:06 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Αρχαίο ρωμαϊκό μωσαϊκό 2.000 ετών ανακαλύφθηκε σε ανακαίνιση δημαρχείου

Κάτω από τους σύγχρονους ρυθμούς της ισπανικής πόλης Έθιχα, η ιστορία περίμενε υπομονετικά μια...
23:00 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Αρχαιολογικοί θησαυροί στην Αλεξάνδρεια: Ανακαλύφθηκαν αρχαία λουτρά και ρωμαϊκή έπαυλη

Στην καρδιά της Αλεξάνδρειας, εκεί όπου το παρελθόν συναντά το παρόν, μια νέα αρχαιολογική ανα...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή