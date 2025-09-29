Κεραμικά 5.000 ετών ανακαλύφθηκαν στη Σμύρνη – Αποκαλύπτουν τις πρώτες διαδρομές του εμπορίου στο Αιγαίο

Κεραμικά 5.000 ετών αποκαλύπτουν τους αρχαίους δρόμους του εμπορίου. Φωτογραφία: Anatolian Archaeology
Αρχαιολόγοι που εργάζονται στον οικισμό Μπαϊρακλί, στην Σμύρνη – στον Τύμβο της Παλιάς Σμύρνης, έφεραν στο φως κεραμικά αγγεία 5.000 ετών, ρίχνοντας φως στον ρόλο της πόλης ως ενός από τα αρχαιότερα κέντρα εμπορίου της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού.

Τα ευρήματα

Οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του τουρκικού υπουργείου πολιτισμού και τουρισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος “Κληρονομιά για το Μέλλον”. Επικεφαλής, ήταν η καθηγήτρια Δρ. Aylin Ümit Erdem από το πανεπιστήμιο της Σμύρνης.

Οι ανασκαφές έφεραν στο φως ρομφόστομα αγγεία, κύπελα με ραβδώσεις και αποθηκευτικά αγγεία της τρίτης χιλιετίας π.Χ. Τα ευρήματα είναι στη διαδικασία της αποκατάστασης.

Κεραμικά 5.000 ετών αποκαλύπτουν τους αρχαίους δρόμους του εμπορίου. Φωτογραφία: Anatolian Archaeology
Η καθηγήτρια Erdem σημείωσε πως, οι ανακαλύψεις σηματοδοτούν την πρώτη φορά που, αρχιτεκτονικά ευρήματα και κεραμικές συλλογές της πρώιμης αυτής περιόδου, ταυτοποιούνται στο Μπαϊρακλί.

Τι μαρτυρούν οι ανακαλύψεις

“Τα κεραμικά μαρτυρούν πολλά περισσότερα απ’ την καθημερινή ζωή”, εξηγεί. “Αποκαλύπτουν τις τεχνικές παραγωγής, τις διατροφικές συνήθειες και κυρίως, μαρτυρούν τις πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις”.

“Τα αγγεία που ανακαλύφθηκαν, δεν καταδεικνύουν μόνο στην τοπική παραγωγή, αλλά και σε συνδέσεις με τα νησιά του Αιγαίου και την ηπειρωτική Ελλάδα, την Τροία, την Κεντρική Ανατολία”.

H θέση της Σμύρνης στην ιστορία

Ο τύμβος στο Μπαϊρακλί, αποτελεί την πρώτη ιστορική φάση της Σμύρνης, σε μια από τις σημαντικότερες αρχαίες πόλεις της δυτικής Ανατολίας.

Αρχαιολογικά στοιχεία μαρτυρούν την αδιάλειπτη κατοίκηση του χώρου, από την 3η χιλιετία π.Χ., μέχρι την Εποχή του Σιδήρου, όταν η Σμύρνη έγινε ένας οχυρωμένος Ιονικός οικισμός με οργανωμένο σχέδιο δρόμων – ορόσημο της πρώιμης αστικοποίησης στην Ανατολία.

Αργότερα, όπως ήταν το όραμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη διάρκεια της Ελληνιστικής διοίκησης, η πόλη μεταφέρθηκε στις πλαγιές του όρους Πάγος (στο σημερινό Καντιφέ καλέ). Η Ρωμαϊκή Σμύρνη, άνθισε ως σημαντικό λιμάνι, γνωστό για τον πλούτο, τον πολιτισμό και την πρώτη Χριστιανική κοινότητα, με μια από τις Επτά Εκκλησιές της Αποκάλυψης, να βρίσκεται εκεί.

Σήμερα, η Σμύρνη αποτελεί τον σύγχρονο κληρονόμο της πλούσιας αυτής ιστορίας, ενώ το στο Μπαϊρακλί Χογιούκ, διαφυλάσσονται ακόμη οι καταβολές της πόλης με την ιστορία των 5.000 ετών.

 

Κεραμικά 5.000 ετών αποκαλύπτουν τους αρχαίους δρόμους του εμπορίου. Φωτογραφία: Anatolian Archaeology
Τα κεραμικά που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, αναδεικνύουν τον στρατηγικό ρόλο της Σμύρνης από τη δημιουργία της.

Στην ακτή του Αιγαίου και στη συμβολή των διαδρομών ανάμεσα σε ανατολή – δύση, βορρά και νότο, το Μπαϊρακλί ήταν η φυσική πύλη για το θαλάσσιο και το χερσαίο εμπόριο.

“Τα ευρήματα μαρτυρούν ότι, η Σμύρνη δεν ήταν απομονωμένος οικισμός, αλλά σταυροδρόμι αλληλεπιδράσεων πολύ πριν να γίνει η διάσημη ιστορική πόλη”, τονίζει η Erdem.

 

Κεραμικά 5.000 ετών αποκαλύπτουν τους αρχαίους δρόμους του εμπορίου. Φωτογραφία: Anatolian Archaeology
“Όσα έχουμε ανακαλύψει, είναι τα θεμέλια της διαχρονικής ταυτότητας της Σμύρνης ως εμπορικό λιμάνι”.

