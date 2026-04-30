Συγκλονιστική ανακάλυψη στην αρχαία Νινευή – Βρέθηκαν ίχνη δύο καταστροφών με διαφορά 2.600 ετών

Η ιστορία της Νινευής μοιάζει με ένα παλίμψηστο όπου η αρχαία δόξα και η σύγχρονη τραγωδία συναντιούνται στο ίδιο σημείο.

Μια πρόσφατη αρχαιολογική έρευνα στην εμβληματική Πύλη Σαμάς φέρνει στο φως πώς δύο καθοριστικές στιγμές καταστροφής, αν και τις χωρίζουν αιώνες, άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο ίδιο έδαφος.

Μια ιρακινο-ιταλική αρχαιολογική ομάδα ανακάλυψε στοιχεία από την πτώση της ασσυριακής πόλης το 612 π.Χ. και από τη μάχη κατά του ISIS το 2017, όλα κάτω από τις σήραγγες που έσκαψαν οι τζιχαντιστές.

Η μνημειώδης Πύλη Σαμάς, η σημαντικότερη ανατολική είσοδος της αρχαίας πόλης της Νινευής, αποκάλυψε ένα μυστικό που παρέμενε κρυμμένο για χιλιετίες:

Κάτω από τα θεμέλιά της βρίσκονται ίχνη δύο επεισοδίων μαζικής καταστροφής, τα οποία χωρίζουν περισσότερα από 2.600 χρόνια.

Από τη μία πλευρά, τα κατάλοιπα της αιματηρής πτώσης της Νινευή στους Μήδους το 612 π.Χ. Από την άλλη, τα σημάδια της απελευθέρωσης της Μοσούλης από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) το 2017.

Αυτά εξηγεί μια ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τον Timothy Harrison από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, σε ένα πρόσφατα δημοσιευμένο άρθρο που συνοψίζει τρεις ανασκαφικές περιόδους οι οποίες διεξήχθησαν μεταξύ 2021 και 2023.

Το έργο αποτελεί μέρος της Ιρακινο-Ιταλικής Αποστολής στη Νινευή (NINEV_E), υπό τη διεύθυνση του Nicolo Marchetti.

Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών αποκάλυψαν τα απροσδόκητα καλοδιατηρημένα κατάλοιπα δύο καταστροφικών επεισοδίων στη μακρά και λαμπρή ιστορία αυτής της αρχαίας πόλης, σημειώνουν οι συγγραφείς στα συμπεράσματά τους.

Μια πύλη με βίαιη ιστορία

Η Πύλη Σαμάς είναι μία από τις δεκαοκτώ πύλες που παρείχαν πρόσβαση στη Νινευή, τη σπουδαία πρωτεύουσα της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας. Χτίστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Σενναχειρείμ, μεταξύ 705 και 681 π.Χ., ως μέρος μιας μεγάλης επέκτασης της πόλης.

Σύμφωνα με κείμενα χαραγμένα στις πέτρινες πλάκες που διασώζονται μέχρι σήμερα, η πύλη επέτρεπε την είσοδο από τα ανατολικά μέσω του δρόμου που συνέδεε την Ερμπίλ με τη Νινευή. Ωστόσο, αυτό που ανακάλυψαν τώρα οι αρχαιολόγοι δεν είναι μόνο η αρχική δομή. Είναι μια ιστορία αδιάλειπτης βίας.

Από τους Μήδους στους τζιχαντιστές: 2.600 χρόνια αίματος κάτω από την Πύλη Σαμάς

Κατά τη διάρκεια της κατοχής της Μοσούλης από το ISIS μεταξύ 2014 και 2017, οι τζιχαντιστές μαχητές μετέτρεψαν την Πύλη Σαμάς σε αμυντική θέση.

Προβλέποντας επίθεση από τα ανατολικά, έσκαψαν ένα δίκτυο σηράγγων που διαπερνούν τα θεμέλια και την ανωδομή του αρχαίου συγκροτήματος. Συνολικά, οι σήραγγες έχουν μήκος περίπου 210 μέτρα.

Αυτή η ενέργεια έχει θέσει σε κίνδυνο τη στατική ακεραιότητα της πύλης, απειλώντας την με κατάρρευση, προειδοποιούν οι ερευνητές. Αλλά η ζημιά δεν σταμάτησε εκεί.

Όταν οι δυνάμεις του Ιράκ και του διεθνούς συνασπισμού ανακατέλαβαν την πόλη, η πύλη δέχθηκε πυρά και βομβαρδισμούς. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν θραύσματα από οβίδες, βλήματα, κρατήρες και σημάδια από φωτιά σε διάφορα σημεία του συγκροτήματος.

Μια χωματερή τζιχαντιστών στις πύλες της πόλης

Ένα από τα πιο αναπάντεχα ευρήματα δεν είναι αρχαίο, αλλά πρόσφατο. Τα μέλη του ISIS χρησιμοποίησαν την περιοχή ακριβώς μπροστά από την πύλη, στα ανατολικά, ως σημείο συγκέντρωσης οικιακών αντικειμένων που είχαν λεηλατηθεί από τα σπίτια της πόλης.

Τα κλοπιμαία περιλαμβάνουν πλυντήρια ρούχων, μονάδες κλιματισμού και καθίσματα τουαλέτας, μαζί με άλλες συσκευές και έπιπλα.

Αυτά τα αντικείμενα εκτείνονται σε μήκος περίπου δύο χιλιομέτρων κατά μήκος της εξωτερικής πλευράς των αρχαίων τειχών της πόλης, σχηματίζοντας μια τεράστια χωματερή που οι αρχαιολόγοι αποκαλούν ήδη “ο υγειονομικός τάφος του ISIS” στην κύρια είσοδο της Νινευής.

Δεν είναι σαφές τι σκόπευαν οι τζιχαντιστές με αυτή τη συσσώρευση, αλλά οι ερευνητές σημειώνουν ότι παραμένει μια σκληρή υπενθύμιση αυτού του πρόσφατου, ταραγμένου επεισοδίου στη μακρά ιστορία της πόλης.

Σταθεροποιώντας τις σήραγγες

Αντιμέτωπη με τον επικείμενο κίνδυνο κατάρρευσης, η ομάδα της αποστολής NINEV_E ξεκίνησε τις εργασίες το 2021. Αρχικά, τεκμηρίωσαν τις σήραγγες με έναν τρισδιάστατο σαρωτή λέιζερ FARO Focus, αποκτώντας μια πλήρη εικόνα του υπόγειου λαβυρίνθου.

Επιβεβαίωσαν ότι οι εκσκαφείς του ISIS είχαν διαπεράσει ή καταστρέψει τις αρχικές πέτρινες πλάκες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων με επιγραφές, καθώς και το λίθινο οδόστρωμα του κεντρικού περάσματος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τζιχαντιστές έσπασαν την πέτρα για να συνεχίσουν να προχωρούν. Σε άλλες, προσπάθησαν να παρακάμψουν τα θεμέλια, δημιουργώντας πολυάριθμα αδιέξοδα.

Οι εργασίες του 2021 εντόπισαν μια σαφή απειλή για τη σταθερότητα ολόκληρου του συγκροτήματος. Ευτυχώς, οι διαβουλεύσεις που ακολούθησαν επέτρεψαν τη συνεργασία με την ομάδα του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), που εργάζεται για την ανασυγκρότηση της Μοσούλης.

Μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2022, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Επιχειρήσεων Ειρήνης και Σταθεροποίησης, το UNDP κατάφερε να σταθεροποιήσει τις σήραγγες. Στη συνέχεια, αυτές γεμίστηκαν πλήρως με σάκους άμμου που περιείχαν το ίδιο χώμα που είχαν αρχικά ανασκάψει οι τζιχαντιστές.

Μόλις η δομή ασφαλίστηκε, οι αρχαιολόγοι μπόρεσαν να ξεκινήσουν την ανασκαφή. Αυτό που ανακάλυψαν ξεπέρασε τις προσδοκίες τους. Στο κεντρικό πέρασμα της πύλης, σε μια περιοχή που ονομάστηκε “Επιχείρηση 1”, οι ερευνητές εντόπισαν δύο φάσεις πλακόστρωσης.

Η παλαιότερη αποτελείται από μεγάλους λίθινους όγκους, που πιθανότατα τοποθετήθηκαν κατά την αρχική κατασκευή του Σενναχειρείμ. Πάνω από αυτήν, βρέθηκε ένα δεύτερο στρώμα οδοστρώματος από βότσαλα ενσωματωμένα σε πηλό.

Αλλά το πιο σημαντικό, είναι αυτό που εμφανίστηκε πάνω από εκείνο το δεύτερο δάπεδο: Μεγάλες ποσότητες απόθραύσματα στήλης, μερικώς διασυνδεδεμένα ανθρώπινα λείψανα, χάλκινες και σιδερένιες αιχμές βελών, κεραμικά και ένα διακοσμημένο οστέινο κουμπί, σύμφωνα με την αναφορά.

Ανάμεσα σε αυτά τα αντικείμενα ήταν τα λείψανα μιας τεράστιας ασβεστολιθικής στήλης, ύψους τουλάχιστον δύο μέτρων και πλάτους περίπου 80 έως 100 εκατοστών, η οποία απεικόνιζε και εξυμνούσε τον βασιλιά Ασουρμπανιπάλ, ο οποίος κυβέρνησε μεταξύ 669 και 631 π.Χ.

Η στήλη είχε θρυμματιστεί βίαια. Οι αρχαιολόγοι έχουν ανακτήσει μέχρι στιγμής 196 θραύσματα διαφόρων μεγεθών.

Η απόδειξη της σκόπιμης (και βίαιης) καταστροφής της, πιθανότατα κατά την πτώση της Νινευής το 612 π.Χ., διακρίνεται στα πολύ σπασμένα και διαφορετικού μεγέθους θραύσματα που διασώθηκαν, καθώς και στην παρουσία πολυάριθμων μικρών θραυσμάτων και λεπίδων, εξηγούν.

Το κείμενο που επέζησε από τη φωτιά

Παρά τη ζημιά, οι επιγραφολόγοι κατάφεραν να διαβάσουν μέρος του κειμένου. Τέσσερα θραύσματα που εφάπτονται μεταξύ τους διασώζουν σημαντικά τμήματα και στις δύο πλευρές.

Το κείμενο ταυτίζεται με γνωστές επιγραφές του Ασουρμπανιπάλ που έχουν βρεθεί σε πήλινες πινακίδες. Το κύριο θραύσμα εξιστορεί τη φυγή του Φαραώ Ταχάρκα από τη Θήβα, μετά την ήττα των στρατευμάτων του από τον ασσυριακό στρατό. Αναφέρεται επίσης στην προδοσία τριών υποτελών βασιλέων στην Αίγυπτο, οι οποίοι προσπάθησαν να συμμαχήσουν με τον Ταχάρκα και συνωμότησαν κατά της Ασσυρίας.

Δύο από αυτούς αιχμαλωτίστηκαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του Ασσύριου βασιλιά, ο οποίος τελικά τους έδωσε χάρη. Οι ερευνητές βρήκαν ίχνη μιας έντονης πυρκαγιάς. Είναι πιθανό η πέτρα να ασβεστοποιήθηκε λόγω της ισχυρής θερμότητας της φωτιάς κατά τη στιγμή της καταστροφής της, προκαλώντας ίσως ακούσια τον κατακερματισμό της, σημειώνουν.

Ο πηλός που κάλυπτε τις επιφάνειες της στήλης διατήρησε ίχνη φωτιάς και καμένη οργανική ύλη, πιθανώς άχυρο.

Ανθρώπινα λείψανα: Η βιαιότητα της λεηλασίας

Δίπλα στη στήλη, οι αρχαιολόγοι βρήκαν ανθρώπινα λείψανα που μαρτυρούν μια σφαγή. Στον Τομέα 1 (Operation 1), τα οστά εμφανίστηκαν αναμεμειγμένα και εντελώς διαχωρισμένα.

Η προκαταρκτική ανάλυση έχει ταυτοποιήσει τουλάχιστον τέσσερα άτομα: ένα παιδί περίπου 2,5 έως 3 ετών· έναν έφηβο άνδρα ηλικίας 18 έως 20 ετών, μια ενήλικη γυναίκα μεταξύ 20 και 30 ετών, με βάση τη φθορά των δοντιών, και έναν ενήλικα απροσδιόριστου φύλου και ηλικίας.

Στη δυτική είσοδο της πύλης, σε αυτό που ονομάζεται Τομέας 3 (Operation 3), βρέθηκε ένα ακόμα σώμα σε πολύ κακή κατάσταση.

Το άτομο ήταν μπρούμυτα, με τα χέρια κοντά στον κορμό και τις παλάμες μπροστά από τον λαιμό. Δεν υπήρχε κρανίο, παρά μόνο μια έντονα θρυμματισμένη σιαγόνα καλυμμένη από ένα τούβλο.

Η διαφορά στη διατήρηση των άνω και κάτω άκρων αυτού του ατόμου θα μπορούσε να σχετίζεται με το γεγονός ότι μόνο το επάνω μέρος είχε ταφεί, ίσως κάτω από κάποιου είδους πλινθόκτιστη κατασκευή που κατέρρευσε πάνω στην περιοχή του θώρακα, αφήνοντας τα κάτω άκρα εκτεθειμένα, τα οποία τελικά χάθηκαν, εξηγούν οι συγγραφείς.

Με βάση τη φθορά των δοντιών, το άτομο αυτό ήταν ηλικίας μεταξύ 35 και 45 ετών. Δεν βρέθηκαν αντικείμενα που να συνδέονται μαζί του.

Η κεραμική επιβεβαιώνει τις χρονολογίες

Η μελέτη της κεραμικής που ανακτήθηκε επέτρεψε την ακριβή χρονολόγηση των ευρημάτων. Οι αρχαιολόγοι συνέλεξαν 87 διαγνωστικά θραύσματα, κυρίως χείλη αγγείων.

Τα σχήματα που βρέθηκαν ταυτίζονται σχεδόν απόλυτα με εκείνα από μια άλλη πύλη της Νινευής, την Πύλη Μάσκι, η οποία ανασκάφηκε το 1989 και το 1990. Τα περισσότερα κομμάτια έχουν κιτρινοπράσινο χρώμα, μια τυπική απόχρωση της Νεοασσυριακής περιόδου.

Εμφανίστηκαν επίσης θραύσματα λεπτής κεραμικής, ανάμεσα στα οποία ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό κομμάτι με κίτρινη εφυάλωση, διακοσμημένο με κυκλικές κουκκίδες και οριζόντιες ζώνες που εναλλάσσουν συμπαγή και καρό μοτίβα.

Στο κάτω μέρος σώζεται τμήμα ενός μοτίβου με άνθος λωτού. Παράλληλα με την κύρια κεραμική της Ασσυριακής περιόδου, εμφανίστηκαν μερικά παλαιότερα θραύσματα: τρία κομμάτια από τη Μέση Εποχή του Χαλκού (με μονόχρωμη γραπτή διακόσμηση), ένα Σασανιδικό θραύσμα με εγχάρακτη και εμπίεστη διακόσμηση, καθώς και δύο κομμάτια πρώιμης ισλαμικής κεραμικής με πράσινη εφυάλωση.

Ένα πρόβλημα με την αναστήλωση της δεκαετίας του 1960

Οι αρχαιολόγοι έπρεπε επίσης να διαχειριστούν ένα πρόβλημα που κληρονόμησαν από ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν τη δεκαετία του 1960.

Εκείνη την εποχή, μια ιρακινή ομάδα υπό την καθοδήγηση του T. Madhloom ανέσκαψε εν μέρει την πύλη και στη συνέχεια την ανακατασκεύασε με έναν μάλλον υποθετικό τρόπο. Η ανακατασκευή συνίστατο στην τοποθέτηση μιας πέτρινης επένδυσης στον εξωτερικό τοίχο και την πρόσοψη της πύλης, και στην ανοικοδόμηση του εσωτερικού με ωμόπλινθους (πλιθιά) σε ύψος περίπου 25 μέτρων.

Αν και η αναστήλωση προστάτευσε άθελά της ορισμένες δομές καλύπτοντάς τις, έχει επίσης περιπλέξει τις τρέχουσες εργασίες. Επειδή οι ανασκαφές στην πύλη δεν είχαν ολοκληρωθεί πριν από την αναστήλωση, η συνεχής διάβρωση των ανακατασκευασμένων στοιχείων από ωμόπλινθους —κυρίως λόγω της γενικής παραμέλησης και των περιορισμένων πόρων— έχει προσθέσει ένα επιπλέον στρώμα υπερφόρτωσης που πρέπει να αφαιρεθεί προτού ξεκινήσουν οι κανονικές ανασκαφές, εξηγούν οι ερευνητές. Επιπλέον, η έλλειψη λεπτομερούς τεκμηρίωσης δυσχεραίνει τον διαχωρισμό μεταξύ των αρχαίων και των σύγχρονων στοιχείων.

Η σημερινή σημασία της Πύλης Σαμάς

Για τους συντάκτες της μελέτης, η Πύλη Σαμάς αποτελεί σύμβολο της ανθεκτικότητας της Μοσούλης. Η πολιτιστική και ιστορική σημασία της Πύλης Σαμάς ως ενωτικού συμβόλου της αξιοσημείωτης πολιτιστικής κληρονομιάς της Μοσούλης και της αναβίωσής της μετά την πρόσφατη σύγκρουση, προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό το εγχείρημα, γράφουν.

Το έργο έχει ήδη επιτύχει τους δύο πρώτους στόχους του: την τεκμηρίωση των ζημιών και τη σταθεροποίηση της δομής. Ωστόσο, απομένει ακόμη δουλειά.

Οι ανασκαφές επιβεβαίωσαν ότι ο πυρήνας του συγκροτήματος της πύλης παραμένει ανέπαφος και θα ωφεληθεί τα μέγιστα από ένα προσεκτικά σχεδιασμένο και εκτελεσμένο πρόγραμμα ανασκαφής, συντήρησης και αποκατάστασης, καταλήγουν οι ερευνητές. Η Πύλη Σαμάς, μάρτυρας αυτοκρατοριών, εισβολών και απελευθερώσεων, συνεχίζει να φυλάει τα μυστικά της.

Τώρα όμως, χάρη σε αυτό το έργο, ο κόσμος μπορεί να ρίξει μια ματιά σε δύο στιγμές βίας και καταστροφής που σημάδεψαν για πάντα την ιστορία μιας από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου.