Αρχαιολογική αποκάλυψη: Ερευνητές ανέκτησαν χαμένες σελίδες από σπάνιο χειρόγραφο της Καινής Διαθήκης

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & Τεχνολογία

Φωτογραφία: Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης
Ερευνητές στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσαν ότι ανασύνθεσαν 42 χαμένες σελίδες από ένα σημαντικό πρώιμο χριστιανικό χειρόγραφο, χρησιμοποιώντας τεχνικές απεικόνισης και χρονολόγησης για να αποκαλύψουν κείμενο που παρέμενε αθέατο για αιώνες.

Το “σβησμένο” Ευαγγέλιο της Μεγίστης Λαύρας: Ένα παλίμψηστο μυστήριο 1.400 ετών

Πρόκειται για μια σπουδαία ανακάλυψη που αφορά τον Codex Zacynthius (Κώδικας της Ζακύνθου), ένα σπάνιο χειρόγραφο που περιέχει το Ευαγγέλιο του Λουκά.

Οι σελίδες αυτές ήταν «παλίμψηστες», δηλαδή το αρχικό κείμενο είχε ξυστεί για να ξαναγραφτεί από πάνω κάτι άλλο, και μόνο με τη σύγχρονη τεχνολογία μπορέσαμε να το διαβάσουμε ξανά.

Επικεφαλής της εργασίας ήταν ο Garrick Allen από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης και το επίκεντρό της είναι ο Κώδικας H’, ένα χειρόγραφο που χρονολογείται στον 6ο αιώνα μ.Χ. και περιέχει τμήματα από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου.

Ο κώδικας διαλύθηκε τον 13ο αιώνα στη Μονή Μεγίστης Λαύρας, όπου οι σελίδες του ξύστηκαν, ξαναγράφτηκαν και επαναχρησιμοποιήθηκαν στις βιβλιοδεσίες άλλων βιβλίων.

“Κείμενα-φαντάσματα”: Πώς τα αποτυπώματα της μελάνης πρόδωσαν το χαμένο παρελθόν

Ό,τι διασώζεται σήμερα βρίσκεται διασκορπισμένο σε συλλογές διαφόρων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Γαλλίας.  Τα τμήματα που έλειπαν, και τα οποία θεωρούνταν επί μακρόν χαμένα, έχουν πλέον ανακτηθεί εν μέρει χωρίς τον εντοπισμό νέων φυσικών σπαραγμάτων.

Η καινοτομία προέκυψε από τον τρόπο με τον οποίο είχε τροποποιηθεί το χειρόγραφο.

Όταν οι αρχικές σελίδες ξαναγράφτηκαν, η φρέσκια μελάνη άφησε αμυδρά αποτυπώματα στα παρακείμενα φύλλα. Τα σημάδια, συχνά αόρατα στο μάτι, διατήρησαν αντεστραμμένα ίχνη του προγενέστερου κειμένου.

Ψηφιακή “ανάσταση”: Πώς το φως της NASA αποκάλυψε κείμενα που δεν υπάρχουν πια

Σε συνεργασία με την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Πρώιμων Χειρογράφων (EMEL), η ομάδα αξιοοποίησε την πολυφασματική απεικόνιση σε φωτογραφίες των σελίδων που έχουν διασωθεί.

Καταγράφοντας εικόνες κάτω από διαφορετικά μήκη κύματος φωτός, κατάφεραν να απομονώσουν και να ενισχύσουν αυτά τα αμυδρά ίχνη, παράγοντας αναγνώσιμο κείμενο-«φάντασμα» από σελίδες που δεν υπάρχουν πια.
Για να επιβεβαιώσουν την ηλικία του υλικού, ειδικοί στο Παρίσι πραγματοποίησαν δοκιμές ραδιοχρονολόγησης (άνθρακα-14) στην περγαμηνή, υποστηρίζοντας τη χρονολόγηση του αρχικού χειρογράφου στον 6ο αιώνα.

Η ζωντανή ιστορία των κειμένων: Πώς διάβαζαν τον Απόστολο Παύλο οι πιστοί

Αν και τα αποσπάσματα που ανακτήθηκαν περιέχουν γνωστά τμήματα των επιστολών του Παύλου, η αξία του ευρήματος έγκειται αλλού. Οι σελίδες προσφέρουν μια λεπτομερή εικόνα του τρόπου με τον οποίο οργανώνονταν, διαβάζονταν και τροποποιούνταν τα πρώιμα αντίγραφα των χριστιανικών κειμένων.

Ανάμεσα στα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά είναι οι πρώιμες μορφές καταλόγων κεφαλαίων, οι οποίες διαφέρουν από εκείνες που χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες Βίβλους. Τα σπαράγματα δείχνουν επίσης διορθώσεις και σημειώσεις που έγιναν από γραφείς, δίνοντας μια αίσθηση του πώς γινόταν ο χειρισμός των κειμένων στην πράξη και όχι στη θεωρία.

Η φυσική κατάσταση του χειρογράφου προσθέτει ακόμα ένα επίπεδο ενδιαφέροντος. Η επαναχρησιμοποίησή του ως υλικό βιβλιοδεσίας αντικατοπτρίζει μια κοινή μεσαιωνική συνήθεια: τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα βιβλία, ακόμη και τα θρησκευτικά, αποσυναρμολογούνταν και ανακυκλώνονταν.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι ο Κώδικας Η’ αποτελεί  σημαντική πηγή για τη μελέτη της εξέλιξης της Καινής Διαθήκης.  Η ανάκτηση επιπλέον υλικού, έστω και έμμεσα, παρέχει μια σαφέστερη εικόνα για το πώς το κείμενο κυκλοφορούσε και μεταβαλλόταν με την πάροδο του χρόνου.

Το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το Templeton Religion Trust και το Συμβούλιο Έρευνας Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, με τη συνεργασία της μονής όπου το χειρόγραφο είχε επαναχρησιμοποιηθεί αρχικά.

Μια έντυπη έκδοση βρίσκεται υπό προετοιμασία, ενώ μια ψηφιακή έκδοση έχει ήδη διατεθεί στο κοινό, επιτρέποντας τόσο σε μελετητές όσο και σε απλούς αναγνώστες να εξετάσουν τις ανασυντεθείσες σελίδες.

 

