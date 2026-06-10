BBC: Το Ιράν αντέχει στην πίεση και η Μέση Ανατολή μπαίνει σε νέα περίοδο αστάθειας

Tο Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί τη θέση του στη Μέση Ανατολή, παρά τη στρατιωτική πίεση που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με ανάλυση του BBC οι προβλέψεις για μια ταχεία μεταβολή των περιφερειακών συσχετισμών ισχύος δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Η ανάλυση αναφέρει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν παραμένει λειτουργική και διατηρεί τις βασικές της δυνατότητες, παρά τα πλήγματα που έχει υποστεί. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση ενδέχεται να οδηγήσει την περιοχή σε μια παρατεταμένη περίοδο αστάθειας, με εναλλαγές μεταξύ έντασης και σχετικής αποκλιμάκωσης.

Κατά το BBC, η Τεχεράνη εμφανίζεται πιο ανθεκτική από ό,τι είχαν εκτιμήσει η Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ. Η εκτίμηση ότι η αυξημένη πίεση θα μπορούσε να επιφέρει γρήγορα αποτελέσματα δεν επιβεβαιώθηκε, ενώ οι επιπτώσεις της αντιπαράθεσης φαίνεται να επεκτείνονται πέρα από τους αρχικούς σχεδιασμούς των εμπλεκόμενων πλευρών.

Το βρετανικό δίκτυο σημειώνει επίσης ότι η κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache αποτελεί ένδειξη ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει επιχειρησιακές δυνατότητες απέναντι σε αμερικανικούς στόχους. Παράλληλα, η ιρανική ηγεσία δείχνει ότι παραμένει προσηλωμένη στην προάσπιση των στρατηγικών της συμφερόντων.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η έννοια της νίκης για την ιρανική πλευρά δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την επικράτηση στο πεδίο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αντίθετα, μεγαλύτερη σημασία φαίνεται να αποδίδεται στη διατήρηση της σταθερότητας του καθεστώτος και στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται επίσης στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Ο έλεγχος της συγκεκριμένης περιοχής εξακολουθεί να θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για τη διεθνή ενεργειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα των αγορών.

Καταλήγοντας, η ανάλυση του BBC εκτιμά ότι η περιοχή εισέρχεται σε μια νέα φάση αβεβαιότητας. Η στρατιωτική αντιπαράθεση ενδέχεται να εξελιχθεί σε μια μακροχρόνια κρίση, χωρίς να διαφαίνεται προς το παρόν σαφής νικητής ή οριστική διευθέτηση της κατάστασης.

Πηγή: BBC