Βενεζουέλα: Διαδηλωτές έκαψαν σημαίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ και φωτογραφία του Τραμπ

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Περίπου 100 υποστηρικτές του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, συγκεντρώθηκαν χθες Παρασκευή στην πλατεία Μπολίβαρ, στο κέντρο του Καράκας, όπου έκαψαν αμερικανική και ισραηλινή σημαία, εκφράζοντας με συνθήματα την αντίθεσή τους στις ΗΠΑ, σύμφωνα με φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Οι διαδηλωτές ποδοπάτησαν επίσης φωτογραφίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Γκρίνγκος, γυρίστε σπίτι» και «αυτή δεν είναι βοήθεια, είναι κατοχή» – μια αναφορά στη βοήθεια της Ουάσινγκτον στο Καράκας μετά τους σεισμούς που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου και στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 5.546 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

#AHORA Chavismo radical queman y pisan banderas de Israel y EEUU en la plaza Bolívar, rechazan la presencia de estos países en Venezuela pic.twitter.com/igIYGiT9ED — Robert Lobo (@RobertLobo_) July 24, 2026

Hoy el chavismo quemó las banderas de Estados Unidos e Israel; hace apenas 62 días incendió afiches de Trump y Marco Rubio. pic.twitter.com/xOLjWcyf9b — Maibort Petit (@maibortpetit) July 24, 2026

Μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας η οποία οδήγησε στην αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ διατείνεται συχνά πως ελέγχει τη Βενεζουέλα και την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες.