Βενεζουέλα: Διαδηλωτές έκαψαν σημαίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ και φωτογραφία του Τραμπ

Περίπου 100 υποστηρικτές του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, συγκεντρώθηκαν χθες Παρασκευή στην πλατεία Μπολίβαρ του Καράκας, όπου έκαψαν αμερικανικές και ισραηλινές σημαίες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις ΗΠΑ. Οι διαδηλωτές χαρακτήρισαν την αμερικανική βοήθεια μετά τους πρόσφατους σεισμούς ως «κατοχή», στον απόηχο της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του Μαδούρο.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Βενεζουέλα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περίπου 100 υποστηρικτές του Νικολάς Μαδούρο συγκεντρώθηκαν χθες Παρασκευή στην πλατεία Μπολίβαρ, στο Καράκας, όπου έκαψαν αμερικανική και ισραηλινή σημαία, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις ΗΠΑ.
  • Οι διαδηλωτές ποδοπάτησαν επίσης φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Γκρίνγκος, γυρίστε σπίτι» και «αυτή δεν είναι βοήθεια, είναι κατοχή».
  • Η διαδήλωση έρχεται στον απόηχο της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης που οδήγησε στην αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διατείνεται συχνά πως ελέγχει τη Βενεζουέλα και την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Περίπου 100 υποστηρικτές του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, συγκεντρώθηκαν χθες Παρασκευή στην πλατεία Μπολίβαρ, στο κέντρο του Καράκας, όπου έκαψαν αμερικανική και ισραηλινή σημαία, εκφράζοντας με συνθήματα την αντίθεσή τους στις ΗΠΑ, σύμφωνα με φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Οι διαδηλωτές ποδοπάτησαν επίσης φωτογραφίες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Γκρίνγκος, γυρίστε σπίτι» και «αυτή δεν είναι βοήθεια, είναι κατοχή» – μια αναφορά στη βοήθεια της Ουάσινγκτον στο Καράκας μετά τους σεισμούς που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου και στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 5.546 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας η οποία οδήγησε στην αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ διατείνεται συχνά πως ελέγχει τη Βενεζουέλα και την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ