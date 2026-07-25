Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (25/7) – Πού θα δείτε τον φιλικό αγώνα Άλκμααρ – Ολυμπιακός

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Το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας του Ολυμπιακού κόντρα στην Άλκμααρ, η μάχη της Εθνικής πόλο ανδρών με την Ιταλία για τα ημιτελικά του World Cup και οι κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1, ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

10:00: COSMOTE SPORT 5 HD | ERC 2026 Πολωνία, SS2 Jastrzebie Zdroj 1

11:00: COSMOTE SPORT 5 HD | ERC 2026 Πολωνία, SS3 Ochaby 1

12:00: COSMOTE SPORT 5 HD | ERC 2026 Πολωνία, SS4 Gmina Jasienica 1

13:15: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ελλάδα – Ιταλία (Πόλο)

13:30: ΑΝΤ1+ | Formula 1 ASW Hungarian Grand Prix 2026 Practice 3, Μηχανοκίνητα

14:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Κίτσμπουελ

14:30: Novasports Prime | WTA 250 2026 Πράγα

14:30: COSMOTE SPORT 7 HD | DTM 2026 Γερμανία, Οσερλέμπεν – 1ος Αγώνας

15:00: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Αμβούργο, Ημιτελικοί

16:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Άλκμααρ – Ολυμπιακός (Φιλικό)

16:30: Novasports Prime | WTA 250 2026 Πράγα

17:00: Novasports 6HD | WTA 250 2026 Αμβούργο

17:00: ΑΝΤ1+ | Formula 1 ASW Hungarian Grand Prix 2026 Qualifying, Μηχανοκίνητα

19:00: COSMOTE SPORT 7 HD | UFC Fight Night 2026 Μάγκομεντ Ανκάλεφ – Μπόγκνταν Γκούσκοφ

19:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 1η Ημέρα

19:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ

21:30: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 2026 Εστορίλ