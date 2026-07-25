Επίδαυρος: Η κακοκαιρία διέκοψε την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη – Δείτε βίντεο

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

epidavros
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο διακόπηκε λόγω καταρρακτώδους βροχής, αφήνοντας απογοητευμένους τους περίπου 6.500 θεατές.
  • Παρά την αρχική ελπίδα των ηθοποιών και των θεατών, η ένταση της βροχής δυνάμωσε, οδηγώντας τους διοργανωτές στην οριστική διακοπή της παράστασης.
  • Η διακοπείσα παράσταση δεν θα επαναληφθεί σε νέα ημερομηνία, καθώς ο κανονισμός του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ορίζει διακοπή πριν το μέσον της διάρκειάς της για επανάληψη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οι περίπου 6.500 θεατές που είχαν κατακλύσει το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου το βράδυ της Παρασκευής 24/07, για να παρακολουθήσουν την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, δεν τα κατάφεραν τελικά εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής.

Κακοκαιρία στην Αττική: Πτώση δέντρου και κολώνας στο Ψυχικό – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Ακόμη και όταν άρχισε η βροχή, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, οι ηθοποιοί παρέμεναν στη σκηνή και οι θεατές στις θέσεις τους, ελπίζοντας ότι τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν.

Η βροχή δυνάμωσε και οι διοργανωτές αποφάσισαν τελικά να διακόψουν την παράσταση

«Αγαπητοί θεατές, λόγω των καιρικών συνθηκών και για λόγους ασφαλείας, η παράσταση διακόπτεται. Παρακαλούμε ακολουθείτε τις υποδείξεις του προσωπικού και κατευθυνθείτε ήρεμα προς τις εξόδους…», ακούστηκε από τα μεγάφωνα.

Κακοκαιρία: Δέντρο έπεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στα Σεπόλια – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Όπως μεταδίδει το anagnostis.org, η παράσταση δεν θα μεταφερθεί σε νέα ημερομηνία, εκτός βέβαια της παράστασης του Σαββάτου 25/7 που έτσι κι αλλιώς ήταν προγραμματισμένη. Αυτό, τουλάχιστον, ορίζει ο κανονισμός του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: για να επαναληφθεί μια παράσταση θα πρέπει να έχει διακοπεί πριν από τα μέσα της διάρκειας της.  Η παράσταση της Παρασκευής παίχτηκε μία ώρα από τη συνολική διάρκειά της που κανονικά ήταν μία ώρα και σαράντα λεπτά.

Κακοκαιρία: Οι 8 περιοχές που «βούλιαξαν» από τη βροχή – Δείτε τους πίνακες

Την παράσταση σκηνοθετεί ο Νίκος Καραθάνος ενώ η διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια υπογράφονται από τον Φοίβο Δεληβοριά και τον Άγγελο Τριανταφύλλου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ