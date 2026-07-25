Επίδαυρος: Η κακοκαιρία διέκοψε την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη – Δείτε βίντεο

Οι περίπου 6.500 θεατές που είχαν κατακλύσει το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου το βράδυ της Παρασκευής 24/07, για να παρακολουθήσουν την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, δεν τα κατάφεραν τελικά εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής.

Ακόμη και όταν άρχισε η βροχή, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, οι ηθοποιοί παρέμεναν στη σκηνή και οι θεατές στις θέσεις τους, ελπίζοντας ότι τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν.

Η βροχή δυνάμωσε και οι διοργανωτές αποφάσισαν τελικά να διακόψουν την παράσταση

«Αγαπητοί θεατές, λόγω των καιρικών συνθηκών και για λόγους ασφαλείας, η παράσταση διακόπτεται. Παρακαλούμε ακολουθείτε τις υποδείξεις του προσωπικού και κατευθυνθείτε ήρεμα προς τις εξόδους…», ακούστηκε από τα μεγάφωνα.

Όπως μεταδίδει το anagnostis.org, η παράσταση δεν θα μεταφερθεί σε νέα ημερομηνία, εκτός βέβαια της παράστασης του Σαββάτου 25/7 που έτσι κι αλλιώς ήταν προγραμματισμένη. Αυτό, τουλάχιστον, ορίζει ο κανονισμός του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: για να επαναληφθεί μια παράσταση θα πρέπει να έχει διακοπεί πριν από τα μέσα της διάρκειας της. Η παράσταση της Παρασκευής παίχτηκε μία ώρα από τη συνολική διάρκειά της που κανονικά ήταν μία ώρα και σαράντα λεπτά.

Την παράσταση σκηνοθετεί ο Νίκος Καραθάνος ενώ η διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια υπογράφονται από τον Φοίβο Δεληβοριά και τον Άγγελο Τριανταφύλλου.