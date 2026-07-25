Δήμος Αναστασιάδης για την Τζένη Θεωνά: «Έχουμε περάσει πάρα πολλά πράγματα μαζί, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις»

Ο Δήμος Αναστασιάδης, καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, μίλησε για τη 12ετή κοινή ζωή του με την Τζένη Θεωνά, με την οποία έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Ο επιτυχημένος τραγουδιστής αναφέρθηκε στις δύσκολες καταστάσεις που έχουν περάσει μαζί.

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Δήμος Αναστασιάδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δήμος Αναστασιάδης μίλησε στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα για τη κοινή ζωή του με την Τζένη Θεωνά, με την οποία είναι μαζί 12 χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.
  • Ο γνωστός καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως «Ερωτευτήκαμε πάρα πολύ, αγαπηθήκαμε πάρα πολύ, και αγαπιόμαστε και είμαστε ερωτευμένοι», τονίζοντας πως έχουν μοιραστεί πολλά αυτά τα 12 χρόνια.
  • Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι «Έχουμε μείνει άνεργοι, δεν είχαμε λεφτά, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις», ενώ η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν να βρουν τη δική τους επικοινωνία.

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Το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, ο Δήμος Αναστασιάδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα. Ο επιτυχημένος τραγουδιστής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε στη κοινή ζωή του με την Τζένη Θεωνά, με την οποία είναι μαζί 12 χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

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Μιλώντας για τη συνοδοιπόρο του σε αυτή τη ζωή, ο γνωστός καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως: «Νομίζω ήταν και σε μία ηλικία που έγινε κατευθείαν σοβαρό όλο. Ερωτευτήκαμε πάρα πολύ, αγαπηθήκαμε πάρα πολύ, και αγαπιόμαστε και είμαστε ερωτευμένοι».

«Κάποια στιγμή καταλάβαμε ότι είμαστε μαζί ήδη 12 χρόνια. Μου φαίνονται πάρα πολλά και είναι πολλά πιστεύω. Και με έναν άνθρωπο που έχεις μοιραστεί τόσα πολλά. Γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλά πράγματα μαζί», συνέχισε.

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Επιπλέον, ο Δήμος Αναστασιάδης εξήγησε ότι: «Έχουμε μείνει άνεργοι, δεν είχαμε λεφτά, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις. Το πιο δύσκολο που έχουμε περάσει οι δυο μας δεν ήταν ότι είχαμε πέντε ευρώ στη τσέπη ο καθένας, νομίζω ήταν να βρούμε τη δική μας επικοινωνία. Δηλαδή το πώς εμείς θα βρούμε τον τρόπο να επικοινωνήσουμε». 

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