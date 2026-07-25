Έλλη Κοκκίνου: Το βίντεο από τα γενέθλιά της – «Happy birthday to me!»

Η Έλλη Κοκκίνου γιόρτασε τα γενέθλιά της στις 24 Ιουλίου με αγαπημένα της πρόσωπα, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram όπου ποζάρει μπροστά από την τούρτα της. Στην ανάρτηση, η τραγουδίστρια έγραψε «Happy birthday to me!».

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Lifestyle

Έλλη Κοκκίνου
Φωτογραφία: Instagram/ellikokkinou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Έλλη Κοκκίνου γιόρτασε τα γενέθλιά της την Παρασκευή 24 Ιουλίου με αγαπημένα της πρόσωπα, ενώ έκανε και μία ανάρτηση στο Instagram.
  • Στο post της, η Έλλη Κοκκίνου μοιράστηκε ένα βίντεο από τα γενέθλιά της, όπου ποζάρει μπροστά από την τούρτα της.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η αγαπημένη τραγουδίστρια έγραψε: «Happy birthday to me!».
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Τα γενέθλιά της είχε την Παρασκευή 24 Ιουλίου, η Έλλη Κοκκίνου. Η επιτυχημένη ερμηνεύτρια τα γιόρτασε έχοντας δίπλα της αγαπημένα της πρόσωπα, ενώ πραγματοποίησε και μία ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram.

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Στο post της, η Έλλη Κοκκίνου μοιράστηκε με τους πάνω από 200 χιλιάδες ακολούθους της, ένα βίντεο από τα γενέθλιά της.

Σε αυτό, η αγαπημένη καλλιτέχνις φοράει τα γυαλιά της, μία γιορτινή στέκα και έχει μαζί της και μία μεταλλιζέ σφυρίχτρα, ενώ ποζάρει μπροστά από την τούρτα των γενεθλίων της.

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Η Έλλη Κοκκίνου έχει «ντύσει» το βίντεο με το τραγούδι της «Τα γενέθλιά μου». 

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει γράψει: «Happy birthday to me!». 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elli Kokkinou (@ellikokkinou)

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή, σε συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου τον Νοέμβριο του 2025, η ερμηνεύτρια είχε πει πως: «Μια χαρά είναι η ζωή μου. Δεν το έχω σκεφτεί αν θα ήθελα ξανά σύντροφο».

«Δεν έχω περάσει άσχημα. Έχω αυτό το “αφήστε με ήσυχη”. Για πόσο ακόμα θα μου αρέσει είναι άλλο ζήτημα. Θέλω να έχω την ελευθερία μου και τον χώρο μου», είχε συνεχίσει. .

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