Έλλη Κοκκίνου: «Έχω “παντρευτεί” δύο αυτοάνοσα – Δεν θα με αλλάξω για να επιβιώσω»

Καλεσμένη στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής της Νάνσυς Παραδεισανού, «NansouTv», ήταν η Έλλη Κοκκίνου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η αγαπημένη ερμηνεύτρια μίλησε για το γεγονός πως είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι: «Ένας τόσο ευαίσθητος άνθρωπος, στη νύχτα επιβιώνει με ψυχοσωματικά».

Ανάμεσα σε άλλη, η Έλλη Κοκκίνου εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της ότι: «Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Το έχω πληρώσει και με την υγεία μου. Ένας τόσο ευαίσθητος άνθρωπος, στη νύχτα επιβιώνει με ψυχοσωματικά. Το λέω και γελάω, γιατί τα έχω βιώσει, τα έχω περάσει.

Τα αυτοάνοσα έρχονται και δεν φεύγουν ξανά. Εννοώ ότι τα “παντρεύεσαι”. Έχω “παντρευτεί” δύο αυτοάνοσα. Από εκεί και πέρα, δεν θα με αλλάξω για να επιβιώσω. Σίγουρα ξέρω και θωρακίζομαι τώρα. Ξέρω να θωρακιστώ, ξέρω να απαιτήσω… Όταν είσαι μικρός δεν τα ξέρεις».

«Αν δες φας δέκα “φάπες”, δεν θα μάθεις. Ούτε καν να προστατεύεις τον εαυτό σου δεν θα μάθεις. Πρέπει να πάθεις, για να μάθεις. Για να μην επιτρέψεις ξανά να σου συμβεί κάτι παρόμοιο.

Αν δεν το πάθεις, δεν ξέρεις πώς είναι. Και δεν ξέρεις και πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός σου, το σώμα σου, η ψυχή σου, ο εαυτός σου. Πώς θα ξέρεις να αμυνθείς, αν δεν έχεις δει να σου έρχεται, αν δεν το έχεις πάθει», είπε στη συνέχεια η αγαπημένη καλλιτέχνις.