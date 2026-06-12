Έλλη Κοκκίνου: «Έχω “παντρευτεί” δύο αυτοάνοσα – Δεν θα με αλλάξω για να επιβιώσω»

Η Έλλη Κοκκίνου, καλεσμένη στην εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού, περιέγραψε το πώς επηρέασε την υγεία της, το γεγονός πως είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος, ο οποίος εργάζεται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. 

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Έλλη Κοκκίνου
Φωτογραφία: Instagram/ellikokkinou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Έλλη Κοκκίνου μίλησε για το γεγονός πως είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα των αυτοάνοσων.
  • Η αγαπημένη ερμηνεύτρια εξομολογήθηκε ότι «τα αυτοάνοσα έρχονται και δεν φεύγουν ξανά. Εννοώ ότι τα “παντρεύεσαι”. Έχω “παντρευτεί” δύο αυτοάνοσα».
  • Τόνισε πως «δεν θα με αλλάξω για να επιβιώσω», ενώ υπογράμμισε ότι «πρέπει να πάθεις, για να μάθεις».

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Καλεσμένη στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής της Νάνσυς Παραδεισανού, «NansouTv», ήταν η Έλλη Κοκκίνου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η αγαπημένη ερμηνεύτρια μίλησε για το γεγονός πως είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι: «Ένας τόσο ευαίσθητος άνθρωπος, στη νύχτα επιβιώνει με ψυχοσωματικά».

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Ανάμεσα σε άλλη, η Έλλη Κοκκίνου εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της ότι: «Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Το έχω πληρώσει και με την υγεία μου. Ένας τόσο ευαίσθητος άνθρωπος, στη νύχτα επιβιώνει με ψυχοσωματικά. Το λέω και γελάω, γιατί τα έχω βιώσει, τα έχω περάσει.

Τα αυτοάνοσα έρχονται και δεν φεύγουν ξανά. Εννοώ ότι τα “παντρεύεσαι”. Έχω “παντρευτεί” δύο αυτοάνοσα. Από εκεί και πέρα, δεν θα με αλλάξω για να επιβιώσω. Σίγουρα ξέρω και θωρακίζομαι τώρα. Ξέρω να θωρακιστώ, ξέρω να απαιτήσω… Όταν είσαι μικρός δεν τα ξέρεις».

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«Αν δες φας δέκα “φάπες”, δεν θα μάθεις. Ούτε καν να προστατεύεις τον εαυτό σου δεν θα μάθεις. Πρέπει να πάθεις, για να μάθεις. Για να μην επιτρέψεις ξανά να σου συμβεί κάτι παρόμοιο.

Αν δεν το πάθεις, δεν ξέρεις πώς είναι. Και δεν ξέρεις και πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός σου, το σώμα σου, η ψυχή σου, ο εαυτός σου. Πώς θα ξέρεις να αμυνθείς, αν δεν έχεις δει να σου έρχεται, αν δεν το έχεις πάθει», είπε στη συνέχεια η αγαπημένη καλλιτέχνις.

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