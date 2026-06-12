Χρήστος Μενιδιάτης: «Μεγαλώνοντας κατάλαβα το πόσο μεγάλοι ήταν…»

Ο Χρήστος Μενιδιάτης, καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», μίλησε για την παιδική του ηλικία δίπλα στη μουσική και τους σημαντικούς ανθρώπους που γνώρισε μέσω του πατέρα του. Εξήγησε πώς, μεγαλώνοντας, συνειδητοποίησε το μέγεθος αυτών των προσωπικοτήτων και τη σημασία των αρχών που κληρονόμησε από τους μεγαλύτερους.

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Χρήστος Μενιδιάτης
Φωτογραφία: Instagram/christos_menidiatis
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Χρήστος Μενιδιάτης, καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», μίλησε για τους σημαντικούς ανθρώπους που είχε γνωρίσει από μικρή ηλικία, λόγω του πατέρα του.
  • Ο επιτυχημένος τραγουδιστής εξήγησε πως «μεγαλώνοντας κατάλαβα το πόσο τεράστιοι, πόσο μεγάλοι ήταν, και πόσο τυχερός ήμουν που τους γνώρισα».
  • Αναφέρθηκε επίσης στο θέμα των αρχών που πήραμε από τους μεγαλύτερους, τονίζοντας πως «πρέπει να τις φέρουμε στο σήμερα λίγο, γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα».

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Καλεσμένος στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη, «Νωρίς-Νωρίς», ήταν το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου ο Χρήστος Μενιδιάτης. Ο επιτυχημένος τραγουδιστής, μεταξύ άλλων μίλησε και για τους σημαντικούς ανθρώπους που είχε γνωρίσει από μικρή ηλικία, λόγω του πατέρα του, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα των αρχών που πήραμε από τους μεγαλύτερους.

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Συζητώντας με τους δύο παρουσιαστές, ο Χρήστος Μενιδιάτης είπε ότι: «Η μουσική, το στούντιο, όλα αυτά τα πράγματα, για εμένα ήταν πολύ οικεία από πολύ μικρή ηλικία.

Είχα την τύχη να γνωρίσω και ανθρώπους πολύ σημαντικούς, λόγω της φιλίας και της συνεργασίας που είχαν με τον πατέρα μου. Δεν καταλάβαινα τότε την βαρύτητα. Μεγαλώνοντας κατάλαβα το πόσο τεράστιοι, πόσο μεγάλοι ήταν, και πόσο τυχερός ήμουν που τους γνώρισα». 

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Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο ερμηνευτής εξήγησε: «Ήταν τελείως διαφορετικά τα δεδομένα, όχι μόνο στον χώρο, παντού. Τουλάχιστον πιστεύω ότι κάποιες αρχές, βασικές, τις πήραμε από τους μεγαλύτερους, και πάνω σε αυτές πορευόμαστε. Βέβαια πρέπει να τις φέρουμε στο σήμερα λίγο, γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα». 

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