Αναστασία: Είχα κρίσεις πανικού γιατί φοβόμουν πως θα πεθάνω – Μιλούσα με τον πνευματικό μου, πήγα και σε ψυχολόγο

«Οι κρίσεις πανικού ξεκίνησαν στο δεύτερο ή τρίτο tour, γιατί έφυγε η γιαγιά μου από τη ζωή και ταυτόχρονα έκανα πάρα πολλά πράγματα και δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Οπότε, κάθε φορά που γύριζα στο ξενοδοχείο από τα live και ηρεμούσε το σώμα μου, ερχόντουσαν οι κρίσεις πανικού» είπε η Αναστασία στο Happy Day.

«Εγώ είχα τις κρίσεις πανικού γιατί φοβόμουν πως θα πεθάνω. Οπότε ήρθα πιο κοντά με την πίστη μου, μιλούσα με τον πνευματικό μου, πήγα και σε ψυχολόγο. Οπότε μου δώσαν δύο-τρία πραγματάκια, μου ξεκλειδώσανε το μυαλό. Οπότε πλέον, όταν έρχεται -γιατί ακόμα έρχεται- ξέρω να το αντιμετωπίσω. Το πιο σημαντικό είναι να παίρνω κάτι κρύο και να το βάζω στο χέρι μου. Δεν είναι ότι πηγαίνω στην εκκλησία. Πιο πολύ με ενδιαφέρει η επαφή που εγώ μπορώ να έχω με την πίστη μου και με τον πνευματικό μου. Νιώθω ηρεμία όταν έρχομαι με τον πνευματικό μου. Πολλή ηρεμία» εξομολογήθηκε η Αναστασία.

Για την προσωπική ζωή της, η δημοφιλής τραγουδίστρια απάντησε: «Πιστεύω πως όσος κόσμος με έχει γνωρίσει είναι από τη μουσική μου. Και αν κάποιος με έχει αγαπήσει, με έχει αγαπήσει μέσα από αυτό. Τώρα, δεν είναι ότι κρύβω πράγματα για εμένα. Απλά πιστεύω ότι δεν αφορά και κανέναν».