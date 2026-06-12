Θρίλερ στο Μεξικό: Γιγαντιαία επιχείρηση για τον εντοπισμό της Νάνσι Γκάθρι έπειτα από ανώνυμη πληροφορία – «Είναι θαμένη»

Οι μεξικανικές αρχές και εθελοντικές ομάδες έχουν τεθεί σε συναγερμό για τον εντοπισμό της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της Σαβάνα Γκάθρι, έπειτα από ανώνυμο τηλεφώνημα που υποστήριζε ότι η σορός της βρίσκεται θαμμένη κοντά στα σύνορα. Παρά τις αρχικές άκαρπες έρευνες στην περιοχή «Μαριπόσα» του Νογάλες, οι οργανώσεις δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για να βρουν την αγνοούμενη, η οποία απήχθη από το σπίτι της στην Αριζόνα την 1η Φεβρουαρίου.

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Διεθνή Νέα

Νάνσι Γκάθρι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι μεξικανικές αρχές και εθελοντικές ομάδες, έπειτα από ένα ανώνυμο τηλεφώνημα που υποστήριζε ότι η σορός της Νάνσι Γκάθρι βρίσκεται θαμμένη σε ανώνυμο τάφο κοντά στα σύνορα.
  • Η 84χρονη μητέρα της διάσημης Αμερικανίδας παρουσιάστριας, Σαβάνα Γκάθρι, απήχθη από το σπίτι της στην Αριζόνα και έκτοτε αγνοείται.
  • Οι αρχικές έρευνες σε μια διαβόητη συνοριακή περιοχή απέβησαν άκαρπες, όμως οι οργανώσεις δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό της.

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Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι μεξικανικές αρχές και εθελοντικές ομάδες, έπειτα από ένα ανώνυμο τηλεφώνημα που υποστήριζε ότι η σορός της Νάνσι Γκάθρι βρίσκεται θαμμένη σε ανώνυμο τάφο κοντά στα σύνορα.

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Η 84χρονη μητέρα της διάσημης Αμερικανίδας παρουσιάστριας της εκπομπής «Today», Σαβάνα Γκάθρι, απήχθη από το σπίτι της στην Αριζόνα και έκτοτε αγνοείται, με τη νέα αυτή πληροφορία να πυροδοτεί μια γιγαντιαία επιχείρηση εντοπισμού της σε μια διαβόητη συνοριακή περιοχή.

Φωτογραφία: NBCU Photo Bank / NBCUniversal

Η ανώνυμη πληροφορία και η κινητοποίηση

Μια οργάνωση που εργάζεται για τον εντοπισμό αγνοουμένων στο Μεξικό ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε έρευνες για τη Νάνσι Γκάθρι, μετά τη λήψη μιας ανώνυμης πληροφορίας ότι ήταν θαμμένη γύρω από τα σύνορα, σε έναν ανώνυμο τάφο.

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Η Ραμόνα Γκουανταλούπε Αγιάλα Ορτίζ, επικεφαλής της οργάνωσης Buscando Corazones Nogales, δήλωσε ότι η ομάδα έλαβε πληροφορία την Τετάρτη σχετικά με την 84χρονη Γκάθρι, η οποία είχε απαχθεί από το σπίτι της στο Τουσόν της Αριζόνα, περισσότερα από περίπου 112 χιλιόμετρα βόρεια της συνοριακής πόλης Νογάλες.

Φωτογραφία: El Imparcial

Η ομάδα πραγματοποίησε μια αρχική έρευνα στην περιοχή που υπέδειξε ο πληροφοριοδότης -όπου στο παρελθόν είχαν εντοπιστεί 25 ανώνυμοι τάφοι– όμως οι έρευνες για την Γκάθρι απέβησαν άκαρπες, όπως δήλωσε η Αγιάλα Ορτίζ στην εφημερίδα El Imparcial.

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Παρά το εμπόδιο αυτό, οι οργανώσεις δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τις μελλοντικές επιχειρήσεις έρευνας στην περιοχή για να βρουν την Γκάθρι, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους αγνοούμενους.

Έρευνες σε βάθος στη ζώνη «Μαριπόσα»

Η συγκεκριμένη περιοχή, γνωστή ως «Μαριπόσα» (Mariposa: πεταλούδα στα ισπανικά), βρίσκεται βορειοδυτικά του Νογάλες.

Η τελευταία αυτή επιχείρηση διείσδυσε βαθύτερα στο σημείο σε σχέση με την περίοδο που η ομάδα είχε εντοπίσει τους αρχικούς τάφους, νωρίτερα φέτος.

Η Αγιάλα Ορτίζ, αναφερόμενη στα στοιχεία που έδωσε ο πληροφοριοδότης για το πού ακριβώς θα μπορούσε να βρίσκεται ο τάφος, δήλωσε: «Λάβαμε μια ανώνυμη κλήση που μας έλεγε ότι τα λείψανα της γυναίκας [της Γκάθρι] βρίσκονταν στην περιοχή Μαριπόσα — σε έναν τάφο πάνω από ένα ρέμα».

Σύμφωνα με τη New York Post, η προσπάθεια εντοπισμού διεξήχθη με τη βοήθεια της Κρατικής Επιτροπής της Σονόρα για την Έρευνα Αγνοουμένων, ενώ δημοτικοί και κρατικοί αξιωματούχοι διέθεσαν δυνάμεις ασφαλείας για να διατηρήσουν ασφαλείς τους εθελοντές και τους εργαζόμενους.

Το μυστήριο της εξαφάνισης

Η Νάνσι Γκάθρι εξαφανίστηκε από το σπίτι της τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Φεβρουαρίου, με τις έρευνες γύρω από την υπόθεση να βρίσκονται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η ηλικιωμένη γυναίκα απήχθη από την κατοικία της στην περιοχή Catalina Foothills, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη και δεν έχουν προκύψει νέα στοιχεία που να ρίχνουν φως στα κίνητρα ή την ταυτότητα των δραστών.

 

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