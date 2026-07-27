Τραγωδία στο Έλμπρους: Πέντε ορειβάτες νεκροί στην υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης

Πέντε ορειβάτες από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη έχασαν τη ζωή τους στο όρος Έλμπρους, την υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης, όταν εγκλωβίστηκαν σε σφοδρή κακοκαιρία κατά τη διάρκεια ανάβασης. Οι ρωσικές αρχές διέσωσαν δύο επιζώντες και εντόπισαν τις σορούς των πέντε θυμάτων, ωστόσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την πλήρη απομάκρυνσή τους.

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Διεθνή Νέα

Το όρος Έλμπρους στη Ρωσία. Οι σοροί πέντε ορειβατών, που σύμφωνα με πληροφορίες κατάγονταν από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, εντοπίστηκαν στην υψηλότερη κορυφή της Ρωσίας. (Φωτογραφία: Anton Vaganov/Reuters)
Το όρος Έλμπρους στη Ρωσία. Οι σοροί πέντε ορειβατών, που σύμφωνα με πληροφορίες κατάγονταν από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, εντοπίστηκαν στην υψηλότερη κορυφή της Ρωσίας. (Φωτογραφία: Anton Vaganov/Reuters)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πέντε ορειβάτες από τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη έχασαν τη ζωή τους στο όρος Έλμπρους, την υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης, όταν εγκλωβίστηκαν σε σφοδρή κακοκαιρία. Οι σοροί δύο εκ των θυμάτων έχουν ήδη μεταφερθεί, ενώ οι υπόλοιπες τρεις παραμένουν στο σημείο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
  • Δύο ορειβάτες διασώθηκαν από το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών σε υψόμετρο περίπου 5.350 μέτρων και μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη.
  • Η Ανακριτική Επιτροπή επιβεβαίωσε την ανάσυρση τριών ακόμη σορών, με την επιχείρηση εκκένωσης να αναστέλλεται. Το όρος Έλμπρους θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο λόγω των απότομων μεταβολών του καιρού.

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Πέντε ορειβάτες από τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη έχασαν τη ζωή τους στο όρος Έλμπρους, την υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης, όταν εγκλωβίστηκαν σε σφοδρή κακοκαιρία κατά τη διάρκεια ανάβασης.

Σύμφωνα με το Reuters, επικαλούμενο τις ρωσικές αρχές, οι σοροί δύο εκ των θυμάτων έχουν ήδη μεταφερθεί από το βουνό, ενώ οι υπόλοιπες τρεις έχουν εντοπιστεί αλλά παραμένουν στο σημείο, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν προς το παρόν την απομάκρυνσή τους.

Δύο ορειβάτες διασώθηκαν

Το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών ανακοίνωσε ότι οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν δύο επιζώντες σε υψόμετρο περίπου 5.350 μέτρων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη.

Παράλληλα, η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας επιβεβαίωσε ότι ανασύρθηκαν ακόμη τρεις σοροί, ωστόσο η επιχείρηση εκκένωσής τους ανεστάλη εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Είχαν ξεκινήσει από τη Ζένιτσα

Αν και οι ρωσικές αρχές δεν ανακοίνωσαν επίσημα την εθνικότητα των θυμάτων, το Reuters αναφέρει ότι πρόκειται για μέλη αποστολής από τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη. Σύμφωνα με βοσνιακά μέσα ενημέρωσης, οι επτά συμμετέχοντες στην ορειβατική αποστολή ήταν κάτοικοι της πόλης Ζένιτσα και μεταξύ τους βρίσκονταν ένα παντρεμένο ζευγάρι και μία γιατρός του τοπικού νοσοκομείου.

Το όρος Έλμπρους, ύψους 5.642 μέτρων, βρίσκεται στον ρωσικό Καύκασο, κοντά στα σύνορα με τη Γεωργία, και θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο λόγω των απότομων μεταβολών του καιρού, που συχνά δυσχεραίνουν τόσο τις αναβάσεις όσο και τις επιχειρήσεις διάσωσης.

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