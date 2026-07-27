Βρετανία: Δίνει στην Ουκρανία τεχνολογία για την ενίσχυση της προστασίας από τα drones

Την δέσμευση ότι θα παράσχει νέα τεχνολογία για την αντιμετώπιση των παρεμβολών, ώστε να προστατευθούν τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) από τις ρωσικές επιθέσεις εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη συνάντησή τους στην βρετανική στρατιωτική βάση του Πόρτσμουθ μετά την ολοκλήρωση των πολυεθνικών ασκήσεων «Sea Breeze».

Ο Άντι Μπέρναμ έκανε τη δήλωση αυτή έχοντας στο πλευρό του τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρώτο ξένο ηγέτη που επισκέπτεται το Λονδίνο αφότου ανέλαβε την πρωθυπουργία ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, την περασμένη εβδομάδα.

Καθ’ οδόν για Ουάσινγκτον

Η επίσκεψη αυτή του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο είναι η πρώτη στάση στον Δυτικό κόσμο, καθώς ο ίδιος θα συνεχίσει το ταξίδι του για την Ουάσιγκτον, όπου αύριο θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Μπέρναμ και Ζελένσκι συναντήθηκαν στη ναυτική βάση του Πόρτσμουθ και μίλησαν με Ουκρανούς και Βρετανούς στρατιώτες οι οποίοι συμμετέχουν σε μια άσκηση για την εξουδετέρωση ναρκών θαλάσσης, με στόχο να προετοιμάσουν μελλοντικές αποστολές αυτού του είδους στη Μαύρη Θάλασσα.

«Βολοντίμιρ, είστε ο πρώτος ηγέτης που υποδέχομαι αφότου ανέλαβα καθήκοντα και αυτό δεν συνέβη τυχαία», είπε ο Άντι Μπέρναμ, δηλώνοντας ότι θέλει να στείλει ένα «ξεκάθαρο μήνυμα». «Είμαστε 100% στο πλευρό της Ουκρανίας και εγώ προσωπικά 100% στο δικό σας πλευρό και θα τιμήσω όλες τις δεσμεύσεις που ανέλαβε αυτή η χώρα απέναντι στο Κίεβο», πρόσθεσε.

Τι είναι το νέο σύστημα Stone Cloak

Ο Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε ότι θα μοιραστεί με την Ουκρανία την πνευματική ιδιοκτησία του νέου βρετανικού συστήματος αντιμετώπισης των ηλεκτρονικών παρεμβολών, του αποκαλούμενου Stone Cloak, το οποίο θεωρείται ικανό να δυσχεράνει τον εντοπισμό και τη στόχευση των dronesαπό τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα. «Η Ουκρανία θα μπορέσει έτσι να παράγει σε μεγάλη κλίμακα» τέτοιου είδους συσκευές και τα μη επανδρωμένα αεροπλάνα του θα μπορούν «να πετυχαίνουν τους στόχους τους και να σώσουν ουκρανικές ζωές», υπογράμμισε ο Άντι Μπέρναμ.

Ζελένσκι: Ο στρατός της Ουκρανίας συμβάλλει στην ασφάλεια της Ευρώπης

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε: «Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι μονάδες μας επέδειξαν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας στον τομέα της ναυτικής αποναρκοθέτησης». «Η χώρα μας πλησιάζει όλο και περισσότερο τις χώρες του ΝΑΤΟ, και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Πολεμικό Ναυτικό μας – και οι Ένοπλες Δυνάμεις στο σύνολό τους – συμβάλλουν στην κοινή μας ασφάλεια στην Ευρώπη μέσω των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους», υπογράμμισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Να σημειωθεί οτι ο προκάτοχος του Μπέρναμ στην πρωθυπουργία, ο Κιρ Στάρμερ, επισκέφθηκε το Κίεβο λίγες ημέρες προτού παραιτηθεί, νωρίτερα αυτόν τον μήνα και δεσμεύτηκε ότι θα δώσει 300 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει την Ουκρανία να αγοράσει 16 σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη Gripen.