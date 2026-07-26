Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο σημείο «μηδέν» οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό των επιθέσεων – 10 νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά πλήγματα σε κατεχόμενες ζώνες της Ουκρανίας και σε ένα μεθοριακό ρωσικό χωριό, ενώ τέσσερις έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, με τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου να βρίσκονται σε «νεκρό σημείο». Οι επιθέσεις αυτές ακολουθούν μια ημέρα κατά την οποία σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι και στις δύο χώρες.

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Διεθνή Νέα

Συνεχείς επιθέσεις
Πηγή: Spectator
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ουκρανικά πλήγματα σε κατεχόμενες ζώνες της Ουκρανίας και σε ένα μεθοριακό χωριό της Ρωσίας, ενώ σύμφωνα με το Κίεβο τέσσερις είναι οι νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία.
  • Τα νέα πλήγματα σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τις επιθέσεις από τις οποίες σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι και στις δύο χώρες, με τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου να βρίσκονται σε «νεκρό σημείο».
  • Στην Γκορλίφκα τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικό drone, ενώ στο Χάρκοβο και το Τσερνίχιφ ρωσικές επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα νεκρούς και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

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Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα (25/7/2026) από ουκρανικά πλήγματα σε κατεχόμενες ζώνες της Ουκρανίας και σε ένα μεθοριακό χωριό της Ρωσίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές ρωσικές Αρχές, ενώ σύμφωνα με το Κίεβο τέσσερις είναι οι νεκροί από ρωσικές επιθέσεις, στην Ουκρανία.

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Τα νέα πλήγματα, σημειώθηκαν μία ημέρα μετά τις επιθέσεις από τις οποίες σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι και στις δύο χώρες και ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, βρίσκονται σε «νεκρό σημείο».

Στην Γκορλίφκα, ένα χωριό της ανατολικής Ουκρανίας, κατεχόμενο από τη Ρωσία, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αδιευκρίνιστος αριθμός άλλων τραυματίστηκαν σε επίθεση μη επανδρωμένου ουκρανικού αεροπλάνου, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Telegram ο δήμαρχος Ιβάν Πριχόντκο.

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Αξιωματούχοι διορισμένοι από τη Μόσχα, είπαν επίσης ότι ένας άνθρωπος, σκοτώθηκε στην κατεχόμενη περιοχή της Χερσώνας. Στο χωριό Σμορόντινο, στη μεθόριο του Μπέλγκοροντ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκαν από δρόνο ενώ στο Κουρσκ τραυματίστηκαν άλλοι τρεις στην πόλη Ριλσκ.

 

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Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, 133 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν την περασμένη νύχτα σε διάφορες περιοχές, κυρίως στη Μόσχα και την Κριμαία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, από την πλευρά του είπε ότι από επίθεση ενός ρωσικού δρόνου σε κτίρια κατοικιών στο Χάρκοβο, έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν εννέα, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά.

 


Το απόγευμα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ένα άλλο «κυνικό πλήγμα» σε σουπερμάρκετ του Τσερνίχιφ, στη βόρεια Ουκρανία, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα παιδί και να τραυματιστούν άλλοι 13.

Εξάλλου, στη Ζαπορίζια σκοτώθηκε από τηλεκατευθυνόμενη βόμβα, ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν άλλοι έξι.

 


Η Ρωσία εκτόξευση τη νύχτα οκτώ πυραύλους και 136 δρόνους, εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν έξι και 104 αντίστοιχα, σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Το Σάββατο, στο κατεχόμενο τμήμα της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, οι διορισμένες από τη Μόσχα Αρχές, ανέφεραν ότι από ουκρανική επίθεση σε «τουριστικό κάμπινγκ» στα παράλια της Αζοφικής Θάλασσας, σκοτώθηκαν οκτώ ενήλικες και τέσσερα παιδιά.

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