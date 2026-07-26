Κακή ποιότητα ύπνου: Οι επιπτώσεις στον εγκέφαλο διαφέρουν σε νέους και ηλικιωμένους, σύμφωνα με μελέτη

Η κακή ποιότητα ύπνου δεν επηρεάζει μόνο την ξεκούραση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν τα εγκεφαλικά δίκτυα. Νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι οι επιπτώσεις διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την ηλικία και το φύλο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι αλλαγές θυμίζουν πρώιμα πρότυπα που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ και τη γνωστική έκπτωση.

Ο κακός ύπνος αλλοιώνει τα δίκτυα επικοινωνίας του εγκεφάλου διαφορετικά ανάλογα με την ηλικία

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Ο λόγος μπορεί να εξαρτάται εν μέρει από την ηλικία σας. Μια πρόσφατη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν ερευνητές ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Binghamton (State University of New York), εξετάζει πώς ο κακός ύπνος αλλοιώνει την επικοινωνία μεταξύ των εγκεφαλικών περιοχών καθ’ όλη τη διάρκεια της ενηλικίωσης, διερευνώντας ειδικότερα πώς αυτές οι αλλαγές ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία και το βιολογικό φύλο.

Το άρθρο, με τίτλο “Sleep quality is associated with default mode and salience network connectivity differently across age and sex”, δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Neurobiology of Aging. Μεταξύ των συγγραφέων είναι ο μεταπτυχιακός φοιτητής ψυχολογίας Sepehr Gourabi και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας Ian McDonough από το Binghamton, καθώς και οι Selene Tan, Matthew Cribbet και Jeanne Cundiff από το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα.

Οι ερευνητές ανέλυσαν εγκεφαλογραφήματα από δύο μεγάλες ομάδες με συνολικά περισσότερους από 1.300 συμμετέχοντες, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς συνδέονται τα εγκεφαλικά δίκτυα σε κατάσταση ηρεμίας σε άτομα που αναφέρουν κακή ποιότητα ύπνου.

«Ανακαλύψαμε ότι ο εγκέφαλος των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων που δεν κοιμούνται καλά, φαίνεται να υποφέρει από μια γενικευμένη κατάρρευση των συστημάτων ρύθμισης του ύπνου», αναφέρει ο Ian McDonough, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Binghamton

Διαφορετικές επιπτώσεις σε νεαρούς και μεγαλύτερους ενήλικες

Νέοι σε ηλικία φοιτητών: Όσοι είχαν κακή ποιότητα ύπνου εμφάνισαν υπερσυνδεσιμότητα στις περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην κίνηση. Αυτό υποδηλώνει ότι το σώμα τους δεν είναι φυσικά έτοιμο να κοιμηθεί.

Ηλικιωμένοι (65+ ετών): Οι ίδιες περιοχές ήταν υποσυνδεδεμένες. Αντίθετα, εμφάνισαν υπερσυνδεσιμότητα σε εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται με τις γνωστικές λειτουργίες.

Ειδικότερα, οι ηλικιωμένες γυναίκες με κακό ύπνο παρουσίασαν μη φυσιολογική υπερσυνδεσιμότητα μεταξύ:

Του Default Mode Network (DMN – Δίκτυο Προεπιλεγμένης Λειτουργίας), που εμπλέκεται στις εσωτερικές σκέψεις και τη μνήμη.

Του Frontal Parietal Network (FPN – Μετωποβρεγματικό Δίκτυο), που εμπλέκεται στη διατηρούμενη προσοχή και την εργαζόμενη μνήμη.

Αυτό το πρότυπο «υπερεπικοινωνίας» συνδέθηκε άμεσα με ασθενέστερη απόδοση της μνήμης και αντικατοπτρίζει μοτίβα καλωδίωσης του εγκεφάλου που παρατηρούνται στα προκλινικά, «σιωπηλά» στάδια της νόσου Αλτσχάιμερ, σημείωσε ο McDonough.

Μηρυκασμός σκέψεων και υγεία του εγκεφάλου

Οι αιτίες πίσω από αυτές τις διαφορές παραμένουν προς το παρόν ασαφείς. Οι ηλικιωμένοι ενδέχεται να έχουν εξοικειωθεί με την κατάσταση υπερεγρήγορσης ή να έχουν αναπτύξει μηχανισμούς αντιμετώπισης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υπνωτικών σκευασμάτων.

Ένας άλλος πιθανός παράγοντας είναι ο μηρυκασμός (overthinking) – μια κατάσταση υπερβολικής σκέψης που συχνά συνδέεται με το άγχος ή την κατάθλιψη.

«Μια ισχυρή πιθανότητα είναι ότι τα άτομα που έχουν πολλές ανεξέλεγκτες σκέψεις ακριβώς πριν από τον ύπνο δεν βρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας, αλλά σε κατάσταση διέγερσης», εξήγησε ο McDonough.

Η περίπλοκη σχέση κατάθλιψης και άνοιας

Η κατάθλιψη διατηρεί μια περίπλοκη σχέση με την άνοια. Ορισμένες μελέτες δείχνουν σύνδεση μεταξύ των δύο καταστάσεων, ενώ άλλες υποδεικνύουν ότι η κατάθλιψη μπορεί να προσομοιάζει με γνωστική έκπτωσης, αλλά η γνωστική λειτουργία βελτιώνεται μόλις τα άτομα λάβουν θεραπεία για την κατάθλιψη.

Τι προηγείται: Ο κακός ύπνος ή οι αλλοιώσεις στον εγκέφαλο;

Προκαλούν οι μη φυσιολογικές συνδέσεις στον εγκέφαλο τις διαταραχές ύπνου ή τα προβλήματα ύπνου οδηγούν σε αυτές τις ανωμαλίες; Η υπερσυνδεσιμότητα μεταξύ DMN και FPN συσχετίστηκε με ασθενέστερη γνωστική εικόνα με την πάροδο του χρόνου, υποδηλώνοντας ότι οι γνωστικές επιπτώσεις ακολουθούν τις διαταραχές ύπνου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η συνδεσιμότητα μεταξύ των δικτύων αποτελεί πρώιμο σημάδι φθοράς της εγκεφαλικής υγείας.

Πώς να προστατεύσετε τον ύπνο και τον εγκέφαλό σας

Για τους νεαρούς ενήλικες: Η μείωση της έντασης πριν από τον ύπνο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά (π.χ. η καταγραφή σκέψεων σε ένα ημερολόγιο για τη μείωση του στρες).

Για τους ηλικιωμένους: Οι μηχανισμοί είναι λιγότερο σαφείς, καθώς η υπερεγρήγορση μπορεί να μην είναι η κύρια αιτία.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ύπνου, ο McDonough συνιστά να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. «Εάν οι αλλαγές στη συνδεσιμότητα προηγούνται της απώλειας ύπνου, τότε η ενδυνάμωση των εγκεφαλικών δικτύων θα μπορούσε να είναι μια λύση», κατέληξε.