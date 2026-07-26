Βίντεο ντοκουμέντο: Μέλος της «μαφίας της Κρήτης» ξυλοκοπεί άγρια άνδρα μέσα σε εστιατόριο μπροστά στους εμβρόντητους πελάτες 

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Την ώρα που οι αποκαλύψεις για την δράση της «μαφίας της Κρήτης» έχουν λάβει μορφή χιονοστιβάδας, ένα βίντεο-ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας έρχεται να καταδείξει το θράσος με το οποίο λειτουργούσαν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε το MEGΑ και το οποίο περιλαμβάνεται στην ογκωδέστατη δικογραφία, έχει αποτυπωθεί το ένα από τα δύο αρχηγικά μέλη της σπείρας, να ξυλοκοπεί άγρια έναν άνδρα μέσα σε κατάστημα εστίασης, μπροστά στους εμβρόντητους πελάτες.

Πρόκειται για τον προφυλακισμένο κατηγορούμενο που έχει καταγραφεί να συνομιλεί με αστυνομικό διοικητή υπηρεσίας των Χανίων, για μία υπόθεση εκβιασμού εργολάβου από τον οποίο τα μέλη της μαφίας απαιτούσαν 20.000 ευρώ για να του επιτρέψουν να συνεχίσει ένα έργο.

– Κατηγορούμενος: Έχω βρει τον μπελά μου.

– Αστυνομικός: Τι έπαθες;

– Κατηγορούμενος: Ίντα να πάθω με αυτόν τον καραγκιόζη. Αύριο θα σε πάρει και επειδή αύριο θα έρθουν κάποιοι εκεί, θα πάρω και τα δικά μου τα παιδιά, τους φουσκωτούς μου και θα πάω προς τα εκεί.

– Αστυνομικός: Χμ…

– Κατηγορούμενος: Κοίταξε οι δικοί σου να είναι ήρεμα, να κάνουμε εκεί μία αυτή, λίγο λίγο, έτσι να, πως μπορώ να το αποσύρω λίγο λίγο να μην γίνει κανένας σαματάς.

Ενδεικτικό της δύναμης που είχε η συγκεκριμένη ομάδα είναι το γεγονός ότι ποτέ δεν υπήρξε επίσημη καταγγελία για τον ξυλοδαρμό από το θύμα.

Αύριο απολογούνται ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος

Αύριο Δευτέρα (27/7) οι απολογίες του καθηγητή τοξικολογίας και του ιατροδικαστή για τα όσα σοβαρά τους αποδίδονται, βάσει της δικογραφίας της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Έρευνα για τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μανιουδάκη

Ανάμεσα στις υποθέσεις που εξετάζονται από τις Αρχές φαίνεται να είναι και αυτή του θανάτου του 58χρονου Κωνσταντίνου Μανιουδάκη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου το 2023.

Οι συγγενείς του κατήγγειλαν ότι ο θάνατός του προήλθε από υπέρμετρη αστυνομική βία ενώ οι πρώτες γνωματεύσεις, έδειχναν καρδιακή ανακοπή.

«Εμείς παραλάβαμε ένα χαρτί το οποίο έλεγε άνευ κακώσεων παθολογικά αίτια. Κάτι το οποίο δεν πιστεύαμε εξ’ αρχής. Μετά από τέσσερις μήνες ήρθε το ολοκληρωμένο ιατροδικαστικό πόρισμα που κατέγραφε τα χτυπήματα του πατέρα μου», είπε ο γιος του.

Οι διάλογοι «φωτιά»: «2 μωβ απόψε και 10 στο σύνολο και για τους δύο»

Στο μεταξύ σοκάρουν οι διάλογοι-«φωτιά» που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία και στις οποίες γίνεται λόγος για «πειραγμένες» πιστοποιήσεις έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.

Σε μία από τις συνομιλίες ο τοξικολόγος φέρεται να ζητά από δικηγόρο να του αποστείλει έτοιμο κείμενο, προκειμένου να ενσωματωθεί σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης.

Τοξικολόγος: «Οπότε ναι. Οπότε εν τω μεταξύ περιμένω εγώ και τη δική σας την αλλαγή.»

Δικηγόρος: «Ναι, ναι. Θα στείλω ένα ωραίο κείμενο, το οποίο εσείς θα επεξεργαστείτε.»

Τοξικολόγος: «Ναι.»

Σε άλλη συνομιλία, ο τοξικολόγος φέρεται να δίνει οδηγίες σχετικά με την καταβολή χρημάτων.

Δικηγόρος: «Και αύριο το πρωί θα είναι εδώ τα λεφτά, σας το λέω εγώ.»

Τοξικολόγος: «Θα έπρεπε να τα είχες φέρει.»

Δικηγόρος: «Θέλετε να τα βάλω στο λογαριασμό σας;»

Τοξικολόγος: «Μπορείς να τα βάλεις στο λογαριασμό της… ξέρεις τι θα γίνει; Θα τα βάλεις σήμερα στο λογαριασμό της…»