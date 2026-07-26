Ένας τραυματίας από τη φωτιά στην Κοζάνη – Νοσηλεύεται με εγκαύματα

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε με εγκαύματα από φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (2/6) στην Τραπεζίτσα Κοζάνης και νοσηλεύεται στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο. Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, τέθηκε υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

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Φωτιά πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από την φωτιά που εκδηλώθηκε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης, φέροντας εγκαύματα και νοσηλεύεται στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο.
  • Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, τέθηκε υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων, ενώ από αέρος συνέδραμαν ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη.

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Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από την φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (2/6) στην Τραπεζίτσα Κοζάνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας φέρει εγκαύματα και διακομίστηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Υπό έλεγχο η φωτιά

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατόρθωσαν να την θέσουν υπό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

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