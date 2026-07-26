Ένας τραυματίας από τη φωτιά στην Κοζάνη – Νοσηλεύεται με εγκαύματα

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από την φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (2/6) στην Τραπεζίτσα Κοζάνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας φέρει εγκαύματα και διακομίστηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.
Υπό έλεγχο η φωτιά
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατόρθωσαν να την θέσουν υπό έλεγχο.
Σημειώνεται ότι για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.