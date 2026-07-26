Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τραπεζίτσα Κοζάνης – Επιχειρούν και 4 εναέρια μέσα

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Τραπεζίτσα Κοζάνης ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (26/7), προκαλώντας την κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 26 Ιουλίου 2026, περίπου στις 17:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κοζάνης. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.