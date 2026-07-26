Εθνική Ομάδα Πόλο: Η γαλανόλευκη στην κορυφή του κόσμου – Συγκίνηση και υπερηφάνεια στην απονομή των μεταλλίων

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Αθλητισμός

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΟ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου μετά την συγκλονιστική νίκη της Εθνικής Ομάδας Πόλο επί της Ουγγαρίας, 15-14, στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου που διεξήχθη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.
  • Η Εθνική Ομάδα Πόλο, μετά από 18 μετάλλια και πέντε χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, έφτασε επιτέλους στην κορυφή, κατακτώντας το τρόπαιο στο World Cup.
  • Ο Δημήτρης Σκουμπάκης έκανε παιχνίδι καριέρας με πέντε γκολ ενώ ο Στέλιος Αργυρόπουλος έβαλε την “υπογραφή” στο θρίαμβο, με το νικητήριο γκολ δώδεκα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου μετά την συγκλονιστική νίκη της Εθνικής Ομάδας Πόλο επί της Ουγγαρίας, με 15-14, στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου που διεξήχθη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

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Οι παγκόσμιοι, πλέον, πολίστες του Θοδωρή Βλάχου, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας και μαζί τους όλοι οι Έλληνες. Η Εθνική Ομάδα Πόλο μετά από 18 μετάλλια και πέντε χαμένους τελικούς σε μεγάλες διοργανώσεις, έφτασε επιτέλους στην κορυφή, κατακτώντας το τρόπαιο στο World Cup.

Ο Δημήτρης Σκουμπάκης έκανε παιχνίδι καριέρας με πέντε γκολ ενώ ο Στέλιος Αργυρόπουλος έβαλε την “υπογραφή” στο θρίαμβο, με το νικητήριο γκολ δώδεκα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

World Cup: «Χρυσή» η Εθνική ομάδα πόλο μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ουγγαρίας – Η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου

«Χρυσή» η Εθνική ομάδα πόλο μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ουγγαρίας

Η Εθνική Ομάδα πόλο νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο.

Τα παλικάρια του Θοδωρή Βλάχου βρίσκονται πλέον στην κορυφή του πλανήτη και η ομάδα αποδεικνύει για ακόμη μία φορά γιατί έχει το προσωνύμιο «Επίσημη… επιτυχημένη».

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Με τον Σκουμπάκη να σκοράρει συνεχώς από το σπίτι του και τον Τζωρτζάτο να πιάνει και τα άουτ, η Ελλάδα “φοράει” το χρυσό μετάλλιο στον λαιμό της και θα επιστρέψει στην πατρίδα ως θριαμβεύτρια.

Ο Κώστας Κάκαρης ήταν σύμφωνα με το ERTSports, ο πρωταγωνιστής στα πρώτα λεπτά, με μία απίθανη ασίστ στον Παπαναστασίου (ενώ ήταν κλεισμένος από τρεις αμυντικούς) και ένα προσωπικό γκολ από τα 2μ., δίνοντας προβάδισμα 3-1 στην εθνική. Ένας “κεραυνός” του Σκουμπάκη από την περιφέρεια και μία φανταστική ομαδική συνεργασία, που έβγαλε τον Γαρδίκα μόνο απέναντι στον Τσόμα, έφεραν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο +3 (5-2), περίπου δύο λεπτά πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος.

Οι Μαγυάροι αντέδρασαν και πλησίασαν σε 5-4, με εξαιρετική ατομική ενέργεια του Μάνχερτς και γκολ του Ανταμ Νάγκι στην κόντρα, για να ισοφαρίσουν στη συνέχεια σε 6-6 με τον Βίγκβαρι. Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε με 1/5 στον παίκτη παραπάνω, αλλά βρήκε τελικά μία λύση με τον Σκουμπάκη, ο Καλογερόπουλος έκανε σπουδαίο μπλοκ σε άμυνα με αριθμητικό μειονέκτημα και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την εθνική να προηγείται 7-6.

Οι Μαγυάροι εκμεταλλεύθηκαν την αποτελεσματικότητά τους στον παίκτη παραπάνω και πέρασαν μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά (9-8) με τον Ζάλανκι, όμως και η εθνική βελτίωσε αισθητά τα ποσοστά της, με τους Γκιουβέτση και Σκουμπάκη να αξιοποιούν τις αποβολές που κέρδιζε ο Κάκαρης για να ξαναδώσουν προβάδισμα 10-9 στη “γαλανόλευκη”. Ο Βίγκβαρι ισοφάρισε, όμως ο Πούρος με δύσκολο σουτ από την περιφέρεια “έγραψε” το 11-10, με την Ουγγαρία να χάνει στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου επίθεση με παίκτη παραπάνω, με κακό τελείωμα του Κόβατς.

Ο Νικολαϊδης στάθηκε άτυχος στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, καθώς στη λόμπα που επιχείρησε από τα 2μ. η μπάλα κύλησε παράλληλα με τη γραμμή τέρματος και δεν πέρασε, όμως λίγο αργότερα ο Παπαναστασίου, με διπλή προσπάθεια σε παίκτη παραπάνω, έδωσε “αέρα” δύο τερμάτων στην εθνική. Ο Ζάλανκι “κεραυνοβόλησε” τον Τζωρτζάτο, όμως ο Σκουμπάκης απάντησε με τον ίδιο τρόπο και μάλιστα εις διπλούν, δίνοντας προβάδισμα νίκης (14-11) στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, 4΄42΄΄ πριν τη λήξη. Πάλι ο Ζάλανκι κράτησε “ζωντανή” την Ουγγαρία και ο Τσόμα απέκρουσε πέναλτι του Σκουμπάκη, αλλά ο Τζωρτζάτος έκανε μεγάλη απόκρουση σε άμυνα με δύο παίκτες λιγότερους. Οι διεθνείς όμως έδειξαν σημάδια κόπωσης, κυρίως στην επίθεση, και ξανά ο Ζάλανκι έφερε τον τελικό στο γκολ (14-13), 2΄24΄΄ πριν το τέλος. Η εθνική δεν κατάφερνε να απειλήσει και η άμυνα δεν αρκούσε για να διαφυλάξει το προβάδισμα, καθώς ο Μάνχερτς εκμεταλλεύθηκε το double team στον Ζάλανκι και με σουτ από την περιφέρεια ισοφάρισε, 45 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Ο Βλάχος πήρε τάιμ-άουτ, πέρασε δύο φουνταριστούς και ο Κάκαρης κέρδισε αποβολή από τον Βίσμεγκ. Οι διεθνείς γύρισαν ψύχραιμα τη μπάλα και ο Αργυρόπουλος στα δώδεκα δευτερόλεπτα πέτυχε το “χρυσό” γκολ. Ο κορυφαίος του τελικού, Δημήτρης Σκουμπάκης, είπε και την τελευταία λέξη, μπλοκάροντας εντυπωσιακά το τελευταίο σουτ του Μάνχερτς και επισφραγίζοντας τον ελληνικό θρίαμβο.

Τα οκτάλεπτα: 3-5, 3-2, 4-4, 4-4

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Μπούριαν, Μάνχερτς 3, Ακος Νάγκι 1, Βάργκα, Ανταμ Νάγκι 1, Φέκετε 1, Ζάλανκι 4, Κόβατς, Βεντ. Βίγκβαρι 2, Γιάνσικ 1, Γκιάπιας, Βίσμεγκ 1, Σάλαϊ

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 5, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 2, Πούρος 2, Καλογερόπουλος, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης, Γαρδίκας 1, Ανδρεάδης, Σπάχιτς

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