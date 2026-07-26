Εθνική Ομάδα Πόλο: Τα συγχαρητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το «χρυσό» στο World Cup

Για την παγκόσμια κατάκτηση της Εθνικής Ομάδας Πόλο με τη χρυσή νίκη έναντι της Ουγγαρίας 15-14 στον τελικό World Cup στο Σίδνεϊ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας δήλωσε: «Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές της Εθνικής μας Ομάδας Πόλο Ανδρών και στον προπονητή τους Θοδωρή Βλάχο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι. Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και πέτυχαν μια σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη χαρά και την περηφάνεια που χάρισαν σε όλους μας!».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τους παίκτες της Εθνικής Ομάδας Πόλο

«Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι!»

Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά… — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 26, 2026 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Πόλο: Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Εθνική Ομάδα – Δείτε βίντεο

Νικήτας Κακλαμάνης: Παράδειγμα προς μίμηση…

Παράδειγμα προς μίμηση για τους νέους και τις νέες της πατρίδας μας χαρακτήρισε, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, τους παίκτες της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Ανδρών, σε συγχαρητήριο μήνυμά του για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνευ της Αυστραλίας.

Νίκος Δένδιας: Θερμά συγχαρητήρια

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών για τη νίκη της επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ και την πρώτη κατάκτηση χρυσού μεταλλίου σε μεγάλη διοργάνωση. Μια ιστορική επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση, η οποία διαχρονικά χαρίζει διακρίσεις στη χώρα μας.», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών για τη νίκη της επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ και την πρώτη κατάκτηση χρυσού μεταλλίου σε μεγάλη διοργάνωση. Μια ιστορική επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση, η οποία διαχρονικά… pic.twitter.com/NrhCe8jtG3 — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 26, 2026

Νίκος Ανδρουλάκης: Μας κάνατε περήφανους!

«Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή Θοδωρή Βλάχο για τη σπουδαία διάκριση. Μας κάνατε περήφανους!» αναφέρει στην ανάρτησή του στο Χ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης

Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας της Εθνικής Ομάδας Πόλο και τον προπονητή Θοδωρή Βλάχο για τη σπουδαία διάκριση. Μας κάνατε περήφανους! 🇬🇷 — Nikos Androulakis (@androulakisnick) July 26, 2026

Κυριάκος Βελόπουλος: ΕΥΓΕ!

«Επιτέλους μια πρωτιά της Ελλάδας (που δεν αφορά τις «επιτυχίες» και «πρωτιές» της ΝΔ στην διαφθορά τις γαλαζιες ακρίδες και τις μίζες) από την Εθνική μας Ομάδα Υδατοσφαίρισης! Εύγε στα παιδιά που με δουλειά και αγώνα πέτυχαν να μας κάνουν υπερήφανους! Και πάλι ΕΥΓΕ! », δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

ΣΥΡΙΖΑ: Μια σπουδαία επιτυχία

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup. Μια σπουδαία επιτυχία, καρπός συλλογικής προσπάθειας, αφοσίωσης και επίμονης δουλειάς, που επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο του ελληνικού πόλο και αναδεικνύει τις δυνατότητες των αθλητών μας όταν έχουν πίστη, επιμονή και στήριξη. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές, στο προπονητικό επιτελείο και σε όλους όσοι εργάζονται διαχρονικά για να κρατούν την υδατοσφαίριση στην κορυφή. Τέτοιες διακρίσεις αποτελούν υπενθύμιση ότι ο αθλητισμός χρειάζεται διαρκή και ουσιαστική δημόσια στήριξη, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει πρότυπα, αξίες και μεγάλες επιτυχίες», αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.