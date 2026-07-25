Καραλής: Πρωταθλητής Ελλάδας με άλμα στα 5,80 μ.

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Τον έκτο διαδοχικό τίτλο του στο άλμα επί κοντώ κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής (ΟΣΦΠ), ο οποίος αναδείχτηκε Πρωταθλητής Ελλάδος στο αγώνισμα.

Ο «Μανόλο» ξεπέρασε τα 5,80 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, που προερχόταν από το άλμα στα 5,95 μ. στο Diamond League του Λονδίνου, πανηγύρισε τον έκτο διαδοχικό τίτλο του στο αγώνισμα, στο οποίο κυριαρχεί από το 2021.

Στον αγώνα του πέρασε με δυσκολία τα 5,66 μ., όμως στη συνέχεια ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,80 μ. και δοκίμασε δύο φορές στα 6,00 μ., χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει επιτυχημένο άλμα.

Δεύτερος ήταν ο Γιάννης Ρίζος (ΜΕΑΣ Τρίτων Θεσσαλονίκης) με 5,56 μ., στην επιστροφή του μετά τον τραυματισμό στη μέση, ενώ την τρίτη θέση μοιράστηκαν ο Γιώργος Παπαναστασίου (ΠΑΟΚ) και ο Αντώνης Σάντας (ΑΕΚ) με 5,12 μ.

Μεγάλη ανατροπή σημειώθηκε στη σφυροβολία, όπου ο Γιάννης Κορακίδης (ΠΑΟΚ) κατέκτησε για πρώτη φορά τον πανελλήνιο τίτλο. Ο 23χρονος αθλητής βρισκόταν στην έκτη θέση μέχρι την πέμπτη προσπάθεια, όμως στην τελευταία του βολή έστειλε τη σφύρα στα 75,57 μ., σημειώνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του.

Ο Γιώργος Παπαναστασίου (ΓΣ Κηφισιάς), που προηγούνταν με 74,75 μ., πήρε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ τρίτος ήταν ο Μιχάλης Αναστασάκης (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) με 74,61 μ. Ακολούθησαν οι Χρήστος Φραντζεσκάκης (74,15 μ.), Άγγελος Μαντζουράνης (73,99 μ.) και Ορέστης Ντουσάκης (73,32 μ.).

Στο ύψος γυναικών, η Παναγιώτα Δόση (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) κατέκτησε τον τέταρτο προσωπικό της πανελλήνιο τίτλο, περνώντας τα 1,83 μ. Στη συνέχεια επιχείρησε στα 1,86 μ. για να βελτιώσει τη φετινή της επίδοση, χωρίς επιτυχία.

Το ατομικό της ρεκόρ βελτίωσε η Χριστίνα Ευκολίδου (ΟΦΚΑ Σέρρες) με 1,77 μ., ενώ τρίτη ήταν η Σοφία Χατζηπαναγιωτίδου (ΠΑΣ Πρωταθλητών Κομοτηνής) με 1,74 μ., ισοφαρίζοντας την καλύτερη προσωπική της επίδοση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ