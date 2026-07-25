Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες Ελλήνων σε Ισπανία και Γαλλία για τις μεγάλες φωτιές: «Να έχουμε τη βαλίτσα έτοιμη»

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Οι καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται σε Ισπανία και Γαλλία, προκαλούν τεράστια οικολογική καταστροφή, απειλούν οικισμούς και αναγκάζουν χιλιάδες κατοίκους να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Στη Μαδρίτη, το πυκνό νέφος καπνού έχει καλύψει ακόμη και το κέντρο της πόλης, δημιουργώντας εικόνες που, σύμφωνα με κατοίκους, δεν έχουν προηγούμενο.

Την ίδια ώρα, στη νοτιοδυτική Γαλλία, οι Αρχές παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού, με συνεχείς εκκενώσεις και ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό αγωνίας, Έλληνες που ζουν στις πληγείσες περιοχές περιγράφουν τις δραματικές στιγμές που βιώνουν, μιλώντας για καπνούς που έχουν καλύψει τον ουρανό, ατμόσφαιρα αποπνικτική και διαρκή φόβο ότι η φωτιά μπορεί να φτάσει μέχρι τα σπίτια τους. Οι μαρτυρίες τους αποτυπώνουν την πραγματική διάσταση της καταστροφής.

Συγκλονίζουν οι κάτοικοι

Ο Γιώργος Κονταξάκης, κάτοικος της Μαδρίτης, περιγράφει μια πρωτόγνωρη κατάσταση για την ισπανική πρωτεύουσα.

«Σήμερα μύριζε καπνό. Είναι το μεγαλύτερο μέτωπο στην ιστορία της Μαδρίτης, είναι κάτι πρωτοφανές στη δική μας περιοχή».

Η ανησυχία παραμένει έντονη και στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στα ενεργά πύρινα μέτωπα, όπου οι κάτοικοι ζουν καθημερινά με τον φόβο μιας πιθανής εκκένωσης.

Ο Γιάννης Στάμου, που κατοικεί στο Μπεσερίλ ντελ Σιέρα, λιγότερο από 30 χιλιόμετρα από τη φωτιά, περιγράφει την αγωνία των τελευταίων ημερών.

«Είναι μέρες τώρα που είμαστε σε μια κατάσταση ετοιμότητας. Έχει πλησιάσει από εδώ που είμαστε τώρα. Υπάρχει ανησυχία μήπως πλησιάσει αρκετά κοντά. Είχαμε μια πορτοκαλί ατμόσφαιρα, ένα μόνιμο νέφος από τον καπνό και τη φωτιά».

«Να έχουμε τη βαλίτσα έτοιμη»

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Γαλλία, όπου οι πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό, έχουν θέσει τις τοπικές αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Οι κάτοικοι ενημερώνονται διαρκώς για το ενδεχόμενο άμεσης απομάκρυνσης, ενώ πολλοί έχουν ήδη προετοιμάσει τα απολύτως απαραίτητα σε περίπτωση που χρειαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η Αγγελική Μπεχλιβάνη, κάτοικος της περιοχής, μεταφέρει το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί.

«Είμαι 76 χρονών, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο πράγμα σε αυτή την περιοχή». «Ταλαιπωρημένοι είμαστε πολύ από χθες, γιατί είμαστε στο περίμενε. Μας λένε να ετοιμάζουμε τη βαλίτσα με μερικά πράγματα, ρούχα, φάρμακα και άλλα απαραίτητα. Να είμαστε έτοιμοι να φύγουμε».

Σύμφωνα με τις ελληνικές πρεσβείες σε Ισπανία και Γαλλία, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για Έλληνες πολίτες, που να βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Ωστόσο, οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, καθώς οι πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.