Αναχώρησαν για την Ισπανία τα 2 Canadair της Ελλάδας που θα ριχτούν στη μάχη με τις φλόγες στις δασικές πυρκαγιές

Αναχώρησαν το Σάββατο (25/7) για την Ισπανία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL – 415 στο πλαίσιο της εναέριας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν την χώρα.

Η κακοκαιρία καθυστέρησε την αποστολή της ελληνικής βοήθειας

Τα πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 αναχώρησαν χθες Παρασκευή (24/7) από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, πραγματοποίησαν ενδιάμεση προσγείωση στο Άκτιο, καθώς δεν κατέστη δυνατή η απευθείας μετάβασή τους. Σήμερα αναχώρησαν από το Άκτιο και προσγειώθηκαν στη Σαρδηνία της Ιταλίας για ανεφοδιασμό.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

«Η Ελλάδα παρέχει εναέρια συνδρομή στην Ισπανία, με την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Canadair CL-415, για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα.

Η αποστολή των εναέριων μέσων πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), κατόπιν σχετικού αιτήματος των Ισπανικών αρχών προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (ERCC).

Τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 αναχώρησαν χθες από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, πραγματοποίησαν ενδιάμεση προσγείωση στο Άκτιο, καθώς δεν κατέστη δυνατή η απευθείας μετάβασή τους. Σήμερα αναχώρησαν από το Άκτιο και προσγειώθηκαν στη Σαρδηνία της Ιταλίας για ανεφοδιασμό.

Πριν από λίγο, απογειώθηκαν προκειμένου να συνεχίσουν την πτήση τους προς την Ισπανία, συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή προσπάθεια αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τις χώρες που δοκιμάζονται από φυσικές καταστροφές.