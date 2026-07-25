Χανιά: Παιδί 2 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα – Το επανέφεραν οι διασώστες του ΕΚΑΒ

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (26/07) στα Χανιά, όπου ένα παιδί δύο ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, σε πισίνα κατοικίας, στην περιοχή του Καβρού, στον Δήμο Αποκορώνου.

Το περιστατικό σημειώθηκε, όταν το παιδάκι φέρεται να μπήκε στην πισίνα του σπιτιού λίγο μετά το γεύμα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Οι διασώστες επανέφεραν το παιδί

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Νέας Κρήτης, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάνηψη του παιδιού, καταφέρνοντας τελικά να το επαναφέρουν στη ζωή.

Το παιδί διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας αναφέρουν ότι δεν χρειάστηκε να διασωληνωθεί.