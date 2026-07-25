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Φωτιά στην Κινέτα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στιγμές «κόλασης» από τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία: «Αν δεν φύγεις, η φωτιά θα σε κατασπαράξει» – Οι εικόνες κόβουν την ανάσα

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Διεθνή Νέα

ΦΩΤΙΕΣ ΓΑΛΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άνθρωποι, ζώα, δάση και περιουσίες βρίσκονται στην καρδιά του εφιάλτη της φωτιάς που κατακαίει Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 200.000 έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους.
  • Χρειάστηκαν μόλις 8 λεπτά για να φτάσει η φωτιά από την απέναντι πλαγιά και να κάψει ένα σπίτι, αναδεικνύοντας την απίστευτη ταχύτητα εξάπλωσης.
  • Μια φιάλη υγραερίου εξερράγη ενώ δημοσιογράφος του γαλλικού δικτύου Μ6 μετέδιδε το ρεπορτάζ από τη μεγάλη φωτιά στο Καπ Φερέ, κοντά στο Μπορντό της Γαλλίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άνθρωποι, ζώα, δάση και περιουσίες βρίσκονται στην καρδιά του εφιάλτη της φωτιάς που κατακαίει Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 200.000 έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους.

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Οι εικόνες συγκλονίζουν.

«Αν δεν φύγεις και προσπαθήσεις να αντιμετωπίσεις τη φωτιά, θα σε… κατασπαράξει» περιγράφει ένας 86χρονος στην Ισπανία ο οποίος πρόλαβε και εγκατέλειψε το σπίτι του πριν αυτό καεί.

Χρειάστηκαν μόλις 8 λεπτά για να φτάσει η φωτιά από την απέναντι πλαγιά και να κάψει το σπίτι.

Η στιγμή που φιάλη υγραερίου εκρήγνυται ενώ δημοσιογράφος του γαλλικού δικτύου Μ6 μεταδίδει το ρεπορτάζ από τη μεγάλη φωτιά στο Καπ Φερέ, κοντά στο Μπορντό της Γαλλίας είναι επίσης συγκλονιστική.

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