Στιγμές «κόλασης» από τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία: «Αν δεν φύγεις, η φωτιά θα σε κατασπαράξει» – Οι εικόνες κόβουν την ανάσα

Άνθρωποι, ζώα, δάση και περιουσίες βρίσκονται στην καρδιά του εφιάλτη της φωτιάς που κατακαίει Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 200.000 έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους.
Οι εικόνες συγκλονίζουν.
🔥 Devastating #wildfires in #France #Spain force 220,000 evacuations
📍Southwestern France (near Bordeaux, Cap Ferret, Gironde & Landes and
📍Central Spain (west of Madrid & Ávila.
Evacuations: 200,000+ people forced to leave homes. Some escaped Cap Ferret by boat.
Area… pic.twitter.com/DA73Gstjzz
— Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) July 25, 2026
«Αν δεν φύγεις και προσπαθήσεις να αντιμετωπίσεις τη φωτιά, θα σε… κατασπαράξει» περιγράφει ένας 86χρονος στην Ισπανία ο οποίος πρόλαβε και εγκατέλειψε το σπίτι του πριν αυτό καεί.
Χρειάστηκαν μόλις 8 λεπτά για να φτάσει η φωτιά από την απέναντι πλαγιά και να κάψει το σπίτι.
İspanya – Fransa yangınları korkunç.
Görüntü İspanya / alevlerin o tepeden binaya gelmesi sadece 8 dakika sürüyor.
Fransa’da Bordeaux kenti yakınında kasabalar boşaltıldı. Yangın kente ilerliyor 🔥🔥 pic.twitter.com/WfmIc28VQS
— Selim Atalay (@SelimAtalayNY) July 25, 2026
Η στιγμή που φιάλη υγραερίου εκρήγνυται ενώ δημοσιογράφος του γαλλικού δικτύου Μ6 μεταδίδει το ρεπορτάζ από τη μεγάλη φωτιά στο Καπ Φερέ, κοντά στο Μπορντό της Γαλλίας είναι επίσης συγκλονιστική.
WATCH: Canister explodes behind a journalist live on air as firefighters battle the massive Gironde, France, wildfire that has forced more than 40,000 people to evacuate. pic.twitter.com/3w2X7sU5si
— Scope Report (@ScopeReport_) July 24, 2026