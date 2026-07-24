Γαλλία: Ξεπερνούν τους 50.000 οι εκτοπισμένοι από τις πυρκαγιές – Συγκλονίζει η μαρτυρία 90χρονης πυρόπληκτης – Το διυπουργικό συμβούλιο καλεί ο πρωθυπουργός

Με τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν δυσμενείς στη Γαλλία και τις ριπές ανέμου να φτάνουν τα 80 χλμ./ώρα δημιουργώντας «ξηρές καταιγίδες», περισσότεροι από 50.000 είναι μέχρι στιγμής οι εκτοπισμένοι από τις πυρκαγιές.

Σύμφωνα με το «France 24» από την περιοχή Λαντ της Γαλλίας σήμερα αναγκάστηκαν 8.000 κάτοικοι να εκτοπιστούν, προκειμένου να προστατευτούν από τις πυρκαγιές, όπως ενημέρωσε τοπικός αξιωματούχος. Στο δε νόμο Ζιρόντ της Γαλλίας, στα βόρεια της περιοχής του Κόλπου του Αρκασόν, τα πύρινα μέτωπα έχουν κατακάψει 12.500 εκτάρια, ενώ περί τους 44.000 κατοίκους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Το διυπουργικό συμβούλιο καλεί ο πρωθυπουργός

Απόψε, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκαλεί το διυπουργικό όργανο διαχείρισης κρίσεων για τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα και από τις οποίες έχουν πληγεί κυρίως οι περιφέρειες Ζιρόντ και Λαντ, στα νοτιοδυτικά.

«Οι υπουργοί Εσωτερικών, Ενόπλων Δυνάμεων, Υγείας, Μεταφορών και Περιβάλλοντος» θα συμμετάσχουν σε αυτήν τη συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 23.00 (ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το Ματινιόν. Στο μεταξύ, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ διαβεβαίωσε ότι «οι Αρχές θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν το Μπορντό, την ώρα που η πυρκαγιά, η οποία έχει ήδη κάψει 140.000 στρέμματα, κατευθύνεται προς την πόλη αυτή». Εκτίμησε, πάντως, ότι «προς το παρόν δεν απειλείται η μεγαλούπολη».

«Προφανώς θα κάνουμε τα πάντα για την προστατεύσουμε με χερσαία μέσα» και με τη βοήθεια του στρατού, τόνισε ο Λοράν Νουνιέζ μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι TF1.

Ριπές ανέμου άνω των 80 χλμ./ώρα με ξηρές καταιγίδες

«Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δυσμενείς, με ριπές ανέμου που αναμένεται να φτάσουν τα 80 χλμ./ώρα και ξηρές καταιγίδες που ενδέχεται να ξεσπάσουν τοπικά», τόνισε η νομαρχία Ζιρόντ στην τελευταία ενημέρωσή της.

Οι αρχικές εκκενώσεις αφορούσαν κυρίως τουρίστες, αλλά πλέον χιλιάδες κάτοικοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις ακτές της λεκάνης του Αρκασόν, οι οποίες απειλούνται από πυρκαγιά που καλύπτει 10.000 εκτάρια, κυριευμένοι από την αγωνία της αναγκαστικής εγκατάλειψης των σπιτιών τους.

Σε ένα αθλητικό κέντρο στο Αντερνό – λε – Μπεν, οι εκκενωθέντες από τις πόλεις Λεζ – Καπ – Φερρέ και Λε Πορζ βρήκαν καταφύγιο, φαγητό και ποτό, καθώς και λίγη ανακούφιση.

Course contre la montre et contre les flammes dans le Sud-Ouest de la #France 🇫🇷, où de violents #incendies ont poussé à l’évacuation de plus de 35 000 personnes. Nos confrères de France 2 se sont rendus sur place pic.twitter.com/XuKwOMYiAH — FRANCE 24 Français (@France24_fr) July 24, 2026

Συγκλονίζει η μαρτυρία της 90χρονης Μαρία Λαλάν

Ανάμεσά στους εκτοπισμένους βρίσκεται και η Μαρία Λαλάν, μια 90χρονη από τη Λέζ, η οποία δεν έχει οικογένεια να τη βοηθήσει φαίνεται συγκλονισμένη από τα γεγονότα. Στη βιασύνη της να φύγει, αναγκάστηκε να αφήσει το ακουστικό της και τα γυαλιά της στο σπίτι.

«Έχω καρδιακά προβλήματα, υψηλή αρτηριακή πίεση και προβλήματα με τα μάτια», είπε η Μαρία Λαλάν στην Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει αυτό. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται το σπίτι μου, αν έχει καεί… Χθες, τα δέντρα πίσω από αυτό είχαν αρχίσει να παίρνουν φωτιά», υπογράμμισε.