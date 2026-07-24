Ενισχύουν τις δυνάμεις τους οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή – Αγωνία για τα Στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Την ώρα που η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοινώνει ότι πεζοναύτες φορτώνουν ένα σύστημα πυραύλων πυροβολικού υψηλής κινητικότητας, παραμένει η ανησυχία για τα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, οι Χούθι αφήνουν ανοικτό εάν θα επιτρέψουν την κίνηση στα Στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα, οι διπλωματικές Αρχές του Ομάν ανακοινώνουν ότι μεταβαίνουν στην Τεχεράνη για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για την διέλευση από τον κεντρικό διάδρομο στα Στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ ενημερώνουν ότι πεζοναύτες φορτώνουν ένα σύστημα πυραύλων πυροβολικού υψηλής κινητικότητας (HIMARS) τύπου M142 σε ένα αεροσκάφος KC-130J Super Hercules για “μια εκπαιδευτική άσκηση στη Μέση Ανατολή“, όπως αναφέρει η CENTCOM.

Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ μέχρι να επιτευχθεί εκεχειρία με το Ιράν

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί από την Σύνοδο του Οργανισμού της Σανγκάης, η οποία διεξάγεται στο Κιργιστάν δήλωσε ότι “το Ιράν δεν θα αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά του σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ”. Ο Αμπάς Αραγτσί διευκρίνισε, μάλιστα, ότι “το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη μεσολαβητών – επισημαίνοντας ότι το Πακιστάν και το Κατάρ συνεχίζουν να μεταφέρουν μηνύματα – , αλλά η στάση των ΗΠΑ πρέπει να διορθωθεί”.

Επίσης, ο Αμπάς Αραγτσί είχε επικοινωνία νωρίτερα σήμερα με τον ομόλογό του από το Σουλτανάτο του Ομάν, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, καθώς και η κατάσταση ασφάλειας όσον αφορά τη ναυσιπλοΐα και τη διακίνηση εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο. Βέβαια, αντιπροσωπεία του Ομάν μεταβαίνει στην Τεχεράνη για την συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δυο πλευρών.

Αγωνία για τα Στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι δε Χούθι, η φιλο – ιρανική στρατιωτική οργάνωση της Υεμένης, κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους για το τι θα κάνουν με τα Στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, την είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Σήμερα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέφεραν ότι “ο ναυτικός αποκλεισμός της Σαουδικής Αραβίας δεν έχει ως στόχο να παραλύσει το στρατηγικής σημασίας Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ”, Επιβεβαίωσαν, όμως, την επίθεσή τους σε ένα σαουδαραβικό πλοίο στην περιοχή.

Σε νεότερο, όμως, μήνυμα του, ο Μοχάμεντ Αμπντουσαλάμ, ένας διαπραγματευτής της φιλοϊρανικής οργάνωσης των Χούθι, δήλωσε: «Δεν έχει κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, όπως υπονοούν ορισμένοι». Υπογράμμισε, πάντως, ότι «ο αποκλεισμός στα Στενά του Μπαμπ ελ Μαντέμπ αφορά μόνο τη σαουδαραβική πλευρά».

Υπενθυμίζουμε ότι οι Χούθι ανέφεραν τη Δευτέρα ότι σκοπεύουν να παρεμποδίσουν τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν. Προειδοποίησαν, μάλιστα, θα βάλουν στο στόχαστρο τα πλοία εκείνα που «ανήκουν στο σαουδαραβικό εχθρό» και θα επιχειρούσαν να περάσουν από τα Στενά.