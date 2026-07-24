Συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον – Στο επίκεντρο το Ιράν

Τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου θα υποδεχθεί την Τρίτη (28/7) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίχο, στην πρώτη τους συνάντηση μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ Νετανιάχου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου θα υποδεχθεί την Τρίτη (28/7) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίχο, στην πρώτη τους συνάντηση μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.
  • Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με το μέτωπο του Ιράν να έχει αναζωπυρωθεί με συνεχείς επιθέσεις με αμερικανικά πυρά.
  • Παράλληλα, ο Νετανιάχου έχει ανοικτό διμέτωπο πόλεμο τόσο με τη Χεζμπολάχ όσο και με τη Χαμάς, ενώ το Ισραήλ βρίσκεται σε επιφυλακή για πιθανή επέκταση των επιθέσεων του Ιράν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου θα υποδεχθεί την Τρίτη (28/7) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Πρόκειται για το πρώτο τετ – α – τετ των δυο ανδρών από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν από την 28η Φεβρουαρίου και για μια τήρηση της υπόσχεσης του Τραμπ για συνάντησή με τον Νετανιάχου μετά την Σύνοδο του ΝΑΤΟ.

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Οι δυο άνδρες θα παραστούν και στην κηδεία του εκλιπόντος Ρεμπουμπλικανού γερουσιαστή των ΗΠΑ, Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Στο επίκεντρο των Τραμπ – Νετανιάχου θα βρεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με το μέτωπο του Ιράν να έχει αναζωπυρωθεί με συνεχείς επιθέσεις με αμερικανικά πυρά.

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Την ίδια ώρα, ο Νετανιάχου έχει ανοικτό διμέτωπο πόλεμο τόσο με την Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, όσο και με την Χαμάς στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα.
Ειδικά για το ζήτημα του Ιράν, το Ισραήλ βρίσκεται σε επιφυλακή για την πιθανότητα η Τεχεράνη να αποφασίσει να επεκτείνει τις επιθέσεις της και να επιτεθεί στο Ισραήλ.

 

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