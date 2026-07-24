Σύρος: Η στιγμή που οδηγούνται στον εισαγγελέα οι 2 κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας – Αναπαράσταση στο σημείο του εγκλήματος

Νέα αυτοψία και αναπαράσταση των γεγονότων θα πραγματοποιήσουν οι αρμόδιες Αρχές στην κατοικία όπου έχασε τη ζωή της η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, στην Άνω Σύρο. Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 07:00 το πρωί του Σαββάτου 25 Ιουλίου και εντάσσεται στη συμπληρωματική έρευνα που διέταξε η εισαγγελέας Πρωτοδικών Σύρου.

Η εισαγγελική λειτουργός δεν προχώρησε, στο παρόν στάδιο, στην άσκηση ποινικών διώξεων. Αντίθετα, ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίσουν την έρευνα και να συγκεντρώσουν πρόσθετα στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και ο ρόλος των εμπλεκομένων.

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Η νέα έρευνα στην κατοικία

Το επίκεντρο των ερευνών μεταφέρεται εκ νέου στην κατοικία, η οποία βρίσκεται στον μεσαιωνικό οικισμό της Άνω Σύρου. Οι αστυνομικοί και τα αρμόδια κλιμάκια θα εξετάσουν τον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο του ακινήτου, με στόχο να ανασυνθέσουν με ακρίβεια την αλληλουχία των γεγονότων.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας και της αναπαράστασης, οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν τις κινήσεις των εμπλεκομένων πριν από τον θανάσιμο τραυματισμό της 41χρονης. Η διαδικασία αποσκοπεί επίσης στην αποσαφήνιση κρίσιμων λεπτομερειών που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Παράλληλα, οι Αρχές διέταξαν τη συνεχή φρούρηση της κατοικίας καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το μέτρο αποσκοπεί στη διατήρηση του χώρου στην υφιστάμενη κατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση των νέων ερευνητικών ενεργειών.

Δεν ασκήθηκαν ποινικές διώξεις

Ο 41χρονος και η σύντροφός του οδηγήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου. Οι δύο τους έφτασαν στο κτήριο λίγο μετά τις 16:30, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς και τη δικηγόρο τους.

Η παραμονή τους στην Εισαγγελία διήρκεσε περίπου 50 λεπτά. Στη συνέχεια επέστρεψαν στις εγκαταστάσεις της Αστυνομίας.

Η εισαγγελική Αρχή ζήτησε τη συνέχιση της προανάκρισης και τη συγκέντρωση επιπλέον αποδεικτικού υλικού, ώστε να σχηματιστεί πληρέστερη εικόνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η 41χρονη. Μετά την ολοκλήρωση της συμπληρωματικής έρευνας, ο 41χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί εκ νέου ενώπιον της εισαγγελέως Πρωτοδικών Σύρου.

Τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από το εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο της κατοικίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο βιντεοληπτικό υλικό, καθώς και στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων.

Τα ευρήματα αναμένεται να συμβάλουν στην ακριβέστερη ανασύνθεση των γεγονότων και στην αξιολόγηση των ενεργειών κάθε εμπλεκομένου. Οι Αρχές θα συσχετίσουν τα αποτελέσματα της νέας αυτοψίας με τις καταθέσεις, το διαθέσιμο οπτικό υλικό και τα υπόλοιπα ευρήματα της προανακριτικής διαδικασίας.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας και της αναπαράστασης, η εισαγγελική Αρχή θα αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων και θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των εμπλεκομένων.