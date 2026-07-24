Παναθηναϊκός: Τέλος ο Βασίλης Τολιόπουλος από τους «πράσινους» – Ανακοινώνεται από τον Άρη

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Βασίλη Τολιόπουλο και ευχαρίστησε τον Έλληνα γκαρντ για την παρουσία και τον επαγγελματισμό του.

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Αθλητισμός

Εθνική Μπάσκετ
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε και επίσημα τη συνεργασία του με τον Βασίλη Τολιόπουλο, έπειτα από μία σεζόν παρουσίας του Έλληνα γκαρντ στην ομάδα.
  • Η «πράσινη» ΚΑΕ επιβεβαίωσε την αποχώρηση του παίκτη, ευχαριστώντας τον για την προσφορά και τον επαγγελματισμό του.
  • Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό, ο Βασίλης Τολιόπουλος αναμένεται να επιστρέψει στον Άρη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πρόκειται να ανακοινώσει την απόκτησή του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε και επίσημα τη συνεργασία του με τον Βασίλη Τολιόπουλο, έπειτα από μία σεζόν παρουσίας του Έλληνα γκαρντ στην ομάδα.

Η «πράσινη» ΚΑΕ επιβεβαίωσε την αποχώρηση του παίκτη με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ομάδα ευχαρίστησε τον Βασίλη Τολιόπουλο για την προσφορά και τον επαγγελματισμό του, ενώ του ευχήθηκε καλή συνέχεια στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

«Σε ευχαριστούμε, Βασίλη! Ήρθες, έκανες τη δουλειά σου και απέδειξες πως είσαι ένας σπουδαίος επαγγελματίας και συμπαίκτης. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου», ανέφερε ο Παναθηναϊκός στο μήνυμά του.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό, ο Βασίλης Τολιόπουλος αναμένεται να επιστρέψει στον Άρη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πρόκειται να ανακοινώσει την απόκτησή του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Έλληνα γκαρντ.

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