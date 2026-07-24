Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας: Δυνατό μπουρίνι στην Αττική – Πάνω από 100.000 κεραυνοί σε όλη τη χώρα

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Η κακοκαιρία πλήττει και την Αττική, όπου, αυτή την ώρα, σημειώνεται σφοδρή καταιγίδα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα.

Νωρίτερα το μεσημέρι της Παρασκευής εστάλησαν μηνύματα μέσω του 112 σε Λάρισα, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, με την σύσταση στους πολίτες να είναι προσεκτικοί τις επόμενες 12 ώρες.

H κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια) και μεγάλη συχνότητα κεραυνών πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, όπως Φθιώτιδα, Βοιωτία και Θεσσαλία.

Δυνατό μπουρίνι σάρωσε τη Μακρακώμη, όπου πλημμύρισαν δρόμοι και έπεσαν δέντρα, ενώ στα Γρεβενά σημειώθηκε ισχυρή χαλαζόπτωση, προκαλώντας προβλήματα σε καλλιέργειες και οχήματα.

Φθιώτιδα: Στέγη «πέταξε» 100 μέτρα στη Μακρακώμη – Πλημμύρισαν δρόμοι, έπεσαν δέντρα

Από τη δυτική Φθιώτιδα και συγκεκριμένα τον δήμο Μακρακώμης ξεκίνησε η κακοκαιρία. Η ισχυρή βροχή συνοδευόταν από θυελλώδεις ανέμους αλλά και χαλάζι. Μάλιστα στη Μακρακώμη, ο ισχυρός αέρας ξήλωσε την στέγη από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ωστόσο παρέσυρε όλες τις κολώνες και τα καλώδια από το δίκτυο φωτισμού, ενώ προσγειώθηκε στα σταθμευμένα αυτοκίνητα των πελατών του σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο σημείο.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, η μεταλλική κατασκευή παρασύρθηκε για περίπου 100 μέτρα από τον αέρα “… πριν μισό λεπτό πέρασε λεωφορείο” μας είπε συγκλονισμένος.

«Ευτυχώς δεν περνούσε άνθρωπος εκείνη τη στιγμή, γιατί θα τον σκότωνε. Η στέγη έφυγε από τον αέρα, διήνυσε περίπου 100 μέτρα και έφτασε απέναντι», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Lamianow.gr.

Κακός χαμός και στο δρόμο από Καστρί μέχρι Μακρακώμη με σφοδρή χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους που έριξαν δέντρα και κλαδιά στην εθνική οδό Λαμίας – Καρπενησίου.

Γρεβενά: Σφοδρή χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες και οχήματα

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Ιουλίου 2026 την περιοχή των Γρεβενών, προκαλώντας ζημιές σε καλλιέργειες και οχήματα.

Βίντεο που καταγράφηκε μέσα από αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό, έξω από τα Γρεβενά, αποτυπώνει την ένταση του φαινομένου. Σύμφωνα με τα πλάνα, το χαλάζι έφτασε σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το μέγεθος κορόμηλου.

Μήνυμα του 112 για Λάρισα, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο – «Προσοχή τις επόμενες 12 ώρες»

Η επέλαση της 48ωρης κακοκαιρίας θα επηρεάσει αρκετές περιοχές της χώρας. Ήδη εστάλησαν προειδοποιήσεις από το 112 σε Λάρισα, Μαγνησία, Εύβοια, Σκύρο, Σποράδες και Φθιώτιδα.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Παράλληλα, συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, τις μετακινήσεις σε δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, καθώς και τις υπαίθριες ή θαλάσσιες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των καταιγίδων.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Το πρώτο μήνυμα από το 112 αφορά την Λάρισα και συνίσταται προσοχή στις μετακινήσεις από το απόγευμα και για τις επόμενες 12 ώρες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα #Λάρισας από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

Στη συνέχεια εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα και για τη Φθιώτιδα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα #Φθιώτιδας από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

Αμέσως μετά την ίδια ειδοποίηση έλαβαν οι κάτοικοι της Μαγνησίας αλλά και των Σποράδων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στις Π. Ε. #Μαγνησίας και #Σποράδων από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

Επίσης Βόρεια Εύβοια και Σκύρος αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνoί σε Κεντρική και Βόρεια #Εύβοια και #Σκύρο από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

Πάνω από 100.000 κεραυνοί σε όλη τη χώρα

Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού. Οι αρχές προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα. Ισχυρές καταιγίδες πλήττουν αυτή την ώρα αρκετές περιοχές της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο πυρήνας καταιγίδων που βρίσκεται στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, καθώς παρουσιάζει μεγάλη ένταση.

Τα φαινόμενα συνοδεύονται από ισχυρές ριπές ανέμων, μπουρίνια, χαλαζοπτώσεις και πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, η κακοκαιρία αναμένεται να κινηθεί νοτιότερα, επηρεάζοντας σταδιακά και την Αττική, όπου απαιτείται αυξημένη προσοχή λόγω της έντασης των φαινομένων.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις μετακινήσεις, ειδικά στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να αποφύγουν τη θάλασσα κατά τη διάρκεια των φαινομένων και να μην παραμένουν κάτω από δέντρα ή ομπρέλες σε παραλίες όταν εκδηλώνονται κεραυνοί. Η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει από το πρωί του Σαββάτου, ενώ από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με την Κυριακή να προβλέπεται γενικά καλοκαιρινή.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία σήμερα και αύριο

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε χθες η ΕΜΥ, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Σήμερα

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).