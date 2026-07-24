Έπεσε σκαλωσιά πολυκατοικίας στον Πειραιά – Διακόπηκε η κυκλοφορία του Τραμ – BINTEO

Έντονη κακοκαιρία στην Αττική προκάλεσε την πτώση σκαλωσιάς πολυκατοικίας στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας του τραμ στη Γραμμή 7. Η πτώση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με το τραμ να λειτουργεί μόνο στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Λόγω της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική, προκλήθηκαν προβλήματα στους δρόμους του λεκανοπεδίου.
  • Στον Πειραιά διακόπηκε η κυκλοφορία του τραμ, καθώς έπεσε σκαλωσιά πολυκατοικίας στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Γραμμής.
  • Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ διεξάγεται πλέον μόνο στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Λόγω της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική σήμερα Παρασκευή προκλήθηκαν προβλήματα στους δρόμους του λεκανοπεδίου. Μάλιστα, στον Πειραιά διακόπηκε η κυκλοφορία του Τραμ, καθώς έπεσε σκαλωσιά πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ:

Διακόπηκε η κυκλοφορία του Τραμ στην περιοχή του Πειραιά, λόγω πτώσης σκαλωσιάς πολυκατοικίας στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Γραμμής, επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές.

Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.

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