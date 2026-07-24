Έπεσε σκαλωσιά πολυκατοικίας στον Πειραιά – Διακόπηκε η κυκλοφορία του Τραμ – BINTEO

Λόγω της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική σήμερα Παρασκευή προκλήθηκαν προβλήματα στους δρόμους του λεκανοπεδίου. Μάλιστα, στον Πειραιά διακόπηκε η κυκλοφορία του Τραμ, καθώς έπεσε σκαλωσιά πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ:
Διακόπηκε η κυκλοφορία του Τραμ στην περιοχή του Πειραιά, λόγω πτώσης σκαλωσιάς πολυκατοικίας στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Γραμμής, επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές.
Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.