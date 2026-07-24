Κακοκαιρία: Προβλήματα στην Αττική από το μπουρίνι – 60 κλήσεις στην Πυροσβεστική, έπεσαν δέντρα

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Το δυνατό μπουρίνι που έπληξε το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) την Αττική ήταν αρκετό για να προκαλέσει προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 60 κλήσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

Τα περισσότερα προβλήματα φαίνεται πως εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια του λεκανοπεδίου.

Έπεσε σκαλωσιά στον Πειραιά

Στον Πειραιά, μία σκαλωσιά πολυκατοικίας έπεσε στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Γραμμής του Τραμ, επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές. Λόγω του συμβάντος έχει διακοπεί η κυκλοφορία του Τραμ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.

Παράλληλα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς

Την ίδια ώρα, λόγω συσσώρευσης υδάτων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, από το ύψος της Χαμοστέρνας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και από το ύψος της Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.