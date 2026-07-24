Κακοκαιρία: Προβλήματα στην Αττική από το μπουρίνι – 60 κλήσεις στην Πυροσβεστική, έπεσαν δέντρα

Το δυνατό μπουρίνι που έπληξε το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) την Αττική προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, οδηγώντας σε 60 κλήσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Σημειώθηκαν διακοπές στην κυκλοφορία του Τραμ στον Πειραιά λόγω πτώσης σκαλωσιάς και στην οδό Πειραιώς λόγω συσσώρευσης υδάτων.

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Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική - Pyrosvestiki - Pirosvestiko, Pirosvestiki - Fotia
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το δυνατό μπουρίνι που έπληξε την Αττική προκάλεσε προβλήματα, με την Πυροσβεστική να δέχεται 60 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων. – Διακοπή κυκλοφορίας του Τραμ στον Πειραιά, στη Γραμμή 7, λόγω πτώσης σκαλωσιάς στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη. – Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Πειραιώς λόγω συσσώρευσης υδάτων, και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Χαμοστέρνας και της Πέτρου Ράλλη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το δυνατό μπουρίνι που έπληξε το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) την Αττική ήταν αρκετό για να προκαλέσει προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 60 κλήσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

Τα περισσότερα προβλήματα φαίνεται πως εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια του λεκανοπεδίου.

Έπεσε σκαλωσιά στον Πειραιά

Στον Πειραιά, μία σκαλωσιά πολυκατοικίας έπεσε στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Γραμμής του Τραμ, επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές. Λόγω του συμβάντος έχει διακοπεί η κυκλοφορία του Τραμ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.

Παράλληλα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς

Την ίδια ώρα, λόγω συσσώρευσης υδάτων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, από το ύψος της Χαμοστέρνας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και από το ύψος της Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

 

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