Μαίρη Συνατσάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Ίαν Στρατή – Το όμορφο οικογενειακό στιγμιότυπο

Ο Ίαν Στρατής γιόρτασε τα 34α γενέθλιά του, με τη Μαίρη Συνατσάκη να δημοσιεύει μία τρυφερή φωτογραφία στο Instagram. Το στιγμιότυπο, απαθανατίζει τον Ίαν Στρατή να ερμηνεύει, ενώ η Μαίρη Συνατσάκη και η κόρη τους, Ολίβια, τον παρακολουθούν. 

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Μαίρη Συνατσάκη Ίαν Στρατής
Φωτογραφίες: Instagram/mairiboo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ίαν Στρατής έγινε 34 ετών και η Μαίρη Συνατσάκη μοιράστηκε μέσω Instagram στιγμιότυπο από τον εορτασμό των γενεθλίων του.
  • Στην τρυφερή φωτογραφία που δημοσιεύτηκε, ο Ίαν Στρατής εμφανίζεται στη σκηνή, ενώ η Μαίρη Συνατσάκη και η τριών ετών κόρη τους, Ολίβια, τον παρακολουθούν.
  • Η Μαίρη Συνατσάκη έγραψε: «Γιορτάσαμε και τον φανταστικό μας Ίαν στην σκηνή εχθές. Έλα τα 34!!!».

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Τριάντα τεσσάρων ετών έγινε ο Ίαν Στρατής. Η Μαίρη Συνατσάκη μέσα από το Instagram προφίλ της, έδωσε μία «γεύση» στους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, από το πώς γιόρτασαν την Πέμπτη 23 Ιουλίου, τα γενέθλια του συνοδοιπόρου της και πατέρα του παιδιού της.

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Στην τρυφερή φωτογραφία που δημοσίευσε η Μαίρη Συνατσάκη, με την μορφή του Instagram story, βλέπουμε τον Ίαν Στρατή στη σκηνή. Ο καλλιτέχνης εκείνη τη στιγμή ερμηνεύει ένα κομμάτι, ενώ η επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου στο διαδίκτυο, τον παρακολουθεί μαζί με την τριών ετών κόρη τους, Ολίβια.

Η Μαίρη Συνατσάκη έχει γράψει: «Γιορτάσαμε και τον φανταστικό μας Ίαν στην σκηνή εχθές. Έλα τα 34!!!».

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Σε δηλώσεις του στο «Breakfast@Star», πριν από λίγους μήνες, ο Ίαν Στρατής είχε εξομολογηθεί πως: «Η Ολίβια είναι στα κάγκελα τώρα. Είναι τριών ετών, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Δύσκολη πίστα, αλλά μεγαλώνει πολύ ωραία. Διαμορφώνεται η προσωπικότητά της και είναι πολύ γλυκό να το βλέπεις από κοντά».

«Είχα ακούσει την κόρη μου να φωνάζει “μπράβο μπαμπά” σε παράστασή μου και μου κόπηκαν τα γόνατα. Αναρωτιέμαι πώς συνέχιζα να παίζω. Αλλά είναι τεράστια χαρά να βλέπεις το παιδί σου να σε θαυμάζει έτσι. Προσπαθώ να είμαι καλός μπαμπάς και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι», είχε προσθέσει.

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