Evangelia για τον ελληνικό διαγωνισμό της Eurovision: «Δεν έχω αποκλείσει τίποτα, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι που θα το κάνω σίγουρα»

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού ήταν η Evangelia. Η γνωστή τραγουδίστρια, μιλώντας με τη δημοσιογράφο αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει ξανά στον ελληνικό διαγωνισμό, από τον οποίο τα τελευταία δύο χρόνια προκύπτει το κομμάτι και ο καλλιτέχνης που μας εκπροσωπεί στη Eurovision.

Σε ερώτηση για το αν θα συμμετάσχει και του χρόνου στον ελληνικό διαγωνισμό για τη Eurovision, σε περίπτωση που αυτός γίνει, η Evangelia απάντησε: «Δεν έχω αποκλείσει τίποτα, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι που θα το κάνω σίγουρα. Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά θα είναι κάτι που θα το ξέρω όταν πλησιάζει. Αλλά δεν το έχω για “ναι, θα πάω”».

«Εμείς πάντα δημιουργούμε και όλο αυτό το καλοκαίρι θα είμαι στούντιο πάρα πολύ. Μπορεί να τύχει. Αν πέσει κεραυνός, ξέρω ‘γω, από τον ουρανό και πω “ωχ, πρέπει να πάω με αυτό”, μπορεί και να το κάνω», πρόσθεσε στη συνέχεια η τραγουδίστρια, η οποία έχει διεκδικήσει δύο φορές το χρυσό εισιτήριο για την εκπροσώπηση της χώρας μας, στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.