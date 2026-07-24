Evangelia για τον ελληνικό διαγωνισμό της Eurovision: «Δεν έχω αποκλείσει τίποτα, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι που θα το κάνω σίγουρα»

Η Evangelia, σε διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει ξανά στον ελληνικό διαγωνισμό για τη Eurovision. Δήλωσε ότι δεν έχει αποκλείσει τίποτα, αλλά δεν είναι κάτι που έχει αποφασίσει σίγουρα.

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Φωτογραφία: Instagram/evangelia
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Evangelia, καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει ξανά στον ελληνικό διαγωνισμό για τη Eurovision.
  • Σε ερώτηση για το αν θα συμμετάσχει και του χρόνου, η τραγουδίστρια απάντησε: «Δεν έχω αποκλείσει τίποτα, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι που θα το κάνω σίγουρα».
  • Η Evangelia, που έχει διεκδικήσει δύο φορές το χρυσό εισιτήριο, πρόσθεσε πως «αν πέσει κεραυνός… μπορεί και να το κάνω», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού ήταν η Evangelia. Η γνωστή τραγουδίστρια, μιλώντας με τη δημοσιογράφο αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει ξανά στον ελληνικό διαγωνισμό, από τον οποίο τα τελευταία δύο χρόνια προκύπτει το κομμάτι και ο καλλιτέχνης που μας εκπροσωπεί στη Eurovision. 

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Σε ερώτηση για το αν θα συμμετάσχει και του χρόνου στον ελληνικό διαγωνισμό για τη Eurovision, σε περίπτωση που αυτός γίνει, η Evangelia απάντησε: «Δεν έχω αποκλείσει τίποτα, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι που θα το κάνω σίγουρα. Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά θα είναι κάτι που θα το ξέρω όταν πλησιάζει. Αλλά δεν το έχω για “ναι, θα πάω”».

«Εμείς πάντα δημιουργούμε και όλο αυτό το καλοκαίρι θα είμαι στούντιο πάρα πολύ. Μπορεί να τύχει. Αν πέσει κεραυνός, ξέρω ‘γω, από τον ουρανό και πω “ωχ, πρέπει να πάω με αυτό”, μπορεί και να το κάνω», πρόσθεσε στη συνέχεια η τραγουδίστρια, η οποία έχει διεκδικήσει δύο φορές το χρυσό εισιτήριο για την εκπροσώπηση της χώρας μας, στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

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