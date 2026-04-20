Evangelia: «Δεν ήταν η νίκη ο στόχος μου στον εθνικό τελικό της Eurovision»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Lifestyle

Evangelia

Η Evangelia έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και στον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου. Η νεαρή τραγουδίστρια μίλησε για τη δεύτερη συμμετοχή της σε εθνικό τελικό για τη Eurovision και για τη χαμηλή βαθμολογία που έλαβε από την ελληνική επιτροπή.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν ένιωσε πίεση από τα προγνωστικά και τα στοιχήματα που κυκλοφόρησαν πριν από τον τελικό. Όπως είπε, ο στόχος της από την αρχή δεν ήταν η νίκη, αλλά η καλύτερη δυνατή παρουσία στη σκηνή. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το κλίμα ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν θετικό και υποστηρικτικό.

«Όχι, καθόλου. Ο δικός μου στόχος από την αρχή δεν ήταν η νίκη, αλλά να ανέβω στη σκηνή και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Από εκεί και πέρα, ό,τι ήταν να γίνει θα γινόταν. Δεν με απασχόλησαν ούτε τα στοιχήματα ούτε τα προγνωστικά. Στηρίζαμε όλοι ο ένας τον άλλον και πραγματικά είμαστε χαρούμενοι ο ένας για τον άλλον. Λατρεύω το τραγούδι του Ακύλα – το τραγουδάω κιόλας – και δεν υπάρχει καμία ξινίλα ή πικρία. Υπάρχει μόνο αγάπη και αλληλοεκτίμηση».

Η Evangelia αναφέρθηκε και στη χαμηλή βαθμολογία που έλαβε από την ελληνική επιτροπή, παρά τη στήριξη που είχε από το κοινό. Η τραγουδίστρια τόνισε ότι, από τη στιγμή που ολοκλήρωσε την εμφάνισή της, ένιωσε πως είχε δώσει τον καλύτερο εαυτό της. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, δεν επέμεινε ούτε στην αγωνία ούτε στο τελικό αποτέλεσμα.

«Κοίτα, από τη στιγμή που κατέβηκα από τη σκηνή ένιωσα ότι είχα κάνει αυτό που ήταν να κάνω. Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και αυτό για μένα ήταν το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα, ό,τι ήταν να γίνει θα γινόταν. Έτσι το είδα και έτσι το πιστεύω. Δεν στάθηκα στην αγωνία ή στη βαθμολογία. Δεν πειράζει, εμείς συνεχίζουμε και πάμε μπροστά. Άλλωστε το “Παρέα” δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, είναι το καινούργιο μου πρότζεκτ και ένα νέο κεφάλαιο που ανοίγει για μένα».

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
21:50 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Σύλλογος Φίλων Βασίλη Καρρά στο enikos.gr: «Είχαμε δώσει όρκο μπροστά του να μην τον αφήσουμε να ξεχαστεί»

Με αφορμή την ετήσια συνάντησή τους και την αφιερωματική βραδιά στον αείμνηστο τραγουδιστή την...
19:09 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Απόστολος Γκλέτσος: «Με το θέατρο νιώθω ότι ξαναβαφτίζομαι»

Καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Στούντιο 4» βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20/4) ο Απόστο...
14:36 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Biased Beast: Ο πρώτος νικητής στο Your Face Sounds Familiar – «Θα ήθελα να συνεργαστώ με την Άννα Βίσση»

O Biased Beast βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Πρωινό μετά τη νίκη του στο Your Face Sounds F...
05:30 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μαρία Νιέβες: Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η ιστορική μορφή του ταγκό στην Αργεντινή

Η Μαρία Νιέβες, μία ιστορική μορφή του αργεντίνικου ταγκό, πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 91 ετώ...
LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης