Χανιά: Κινητοποίηση για 49χρονο κολυμβητή στο Κουμ Καπί – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Αναστάτωση προκλήθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή του Κουμ Καπί στα Χανιά, όταν ένας 49χρονος κολυμβητής βρέθηκε σε δυσχερή θέση.

Η Λιμενική Αρχή Χανίων έλαβε ενημέρωση από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος από ξηράς, ενώ ιδιωτικό σκάφος περισυνέλεξε τον 49χρονο από τη θάλασσα.

Στη συνέχεια, το ΕΚΑΒ διακόμισε τον άνδρα, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος». Οι γιατροί τού παρείχαν τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθεί περαιτέρω επιπλοκή.