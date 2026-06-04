Θεσσαλονίκη: Ο Θερμαϊκός καλύφθηκε από καφέ «πούδρα» – Δείτε εικόνες

Ο Θερμαϊκός κόλπος στη Θεσσαλονίκη έχει καλυφθεί από εκτεταμένες ποσότητες φυτοπλαγκτόν, ένα φαινόμενο γνωστό ως ερυθρά παλίρροια, που προκαλεί έντονη δυσοσμία και δυσφορία. Η ανάπτυξη του φαινομένου αποδίδεται σε αυξημένες θρεπτικές ουσίες από αστικά λύματα και γεωργικά λιπάσματα, σε συνδυασμό με τις επικρατούσες υψηλές θερμοκρασίες και τους νοτιάδες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Θερμαϊκός καλύφθηκε από μεγάλες ποσότητες φυτοπλαγκτόν, με εκτεταμένες συγκεντρώσεις της χαρακτηριστικής καφέ «πούδρας» από το λιμάνι μέχρι το Μέγαρο Μουσικής.
  • Η ανάπτυξη του φαινομένου αποδίδεται σε αυξημένη παρουσία θρεπτικών ουσιών, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες και οι νοτιάδες ευνοούν τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών.
  • Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης του φυτοπλαγκτού από το αντιρρυπαντικό σκάφος «Αλκίππη», μια διαδικασία που αναμένεται να είναι χρονοβόρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Αντιμέτωποι με μια αποκρουστική εικόνα έρχονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα δεκάδες πολίτες αλλά και επισκέπτες που κάνουν τη βόλτα τους στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Το φαινόμενο της ερυθράς παλίρροιας επανεμφανίστηκε στα νερά του Θερμαϊκού που καλύφθηκαν από μεγάλες ποσότητες φυτοπλαγκτόν.

Από το λιμάνι μέχρι το Μέγαρο Μουσικής οι περιπατητές αντικρίζουν εκτεταμένες συγκεντρώσεις της χαρακτηριστικής καφέ «πούδρας» στην επιφάνεια της θάλασσας. Το φαινόμενο συνοδεύεται από έντονη δυσοσμία, η οποία σε συνδυασμό με τα απορρίμματα της θάλασσας αλλά και τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών δημιουργεί συνθήκες δυσφορίας για κατοίκους και επισκέπτες.

Επιστημονικές εκτιμήσεις αποδίδουν την ανάπτυξη του φαινομένου στην αυξημένη παρουσία θρεπτικών ουσιών που καταλήγουν στον κόλπο μέσω αστικών λυμάτων και γεωργικών λιπασμάτων.

Την ίδια ώρα οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους νοτιάδες φαίνεται ότι ευνοούν τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται κατά διαστήματα ένα πυκνό στρώμα καφέ οργανικής μάζας κατά μήκος της παραλιακής ζώνης της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, makthes.gr.

Τα φαινόμενα ευτροφισμού στον Θερμαϊκό έχουν καταγραφεί επανειλημμένα από τις αρχές του έτους. Για την αντιμετώπισή του βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης από το αντιρρυπαντικό σκάφος «Αλκίππη» το οποίο επιχειρεί να απομακρύνει τις μεγάλες ποσότητες φυτοπλαγκτού.

Η διαδικασία απομάκρυνσης αναμένεται να είναι χρονοβόρα, καθώς το φαινόμενο εκτείνεται σχεδόν σε ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο της πόλης.

 

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