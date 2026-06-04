Κιμ Γιονγκ Ουν: Επιθεωρεί νέο πυρηνικό εργοστάσιο – Σχεδιάζει αύξηση της παραγωγής όπλων

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεώρησε ένα νέο εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικού υλικού για όπλα, δηλώνοντας την πρόθεση της Βόρειας Κορέας να αυξήσει εκθετικά τις πυρηνικές της δυνάμεις. Το ρεπορτάζ των κρατικών μέσων ενημέρωσης αναφέρει ότι η χώρα έχει υπερδιπλασιάσει την ικανότητά της τα τελευταία πέντε χρόνια, στο πλαίσιο ενός πενταετούς σχεδίου που ξεκίνησε μετά την αποτυχία των συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

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Διεθνή Νέα

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέπτεται το νέο εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικών υλικών στις 3 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης KCNA. KCNA
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέπτεται το νέο εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικών υλικών στις 3 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης KCNA. KCNA
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεώρησε νέο εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικού υλικού για όπλα, δηλώνοντας ότι η Πιονγκγιάνγκ σχεδιάζει να «ενισχύσει τις πυρηνικές δυνάμεις του κράτους μας με εκθετικό ρυθμό».
  • Η Βόρεια Κορέα έχει υπερδιπλασιάσει την ικανότητά της να παράγει πυρηνικό υλικό κατάλληλο για όπλα τα τελευταία πέντε χρόνια. Το νέο εργοστάσιο στοχεύει στην ενίσχυση της αποτροπής πυρηνικού πολέμου.
  • Η προσπάθεια για περισσότερα πυρηνικά όπλα εντάσσεται σε ένα πενταετές σχέδιο που εφαρμόστηκε μετά την αποτυχία των συνομιλιών αποπυρηνικοποίησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεώρησε την Τετάρτη ένα νέο εργοστάσιο που παράγει πυρηνικό υλικό κατάλληλο για όπλα και δήλωσε ότι η Πιονγκγιάνγκ σχεδιάζει να «ενισχύσει τις πυρηνικές δυνάμεις του κράτους μας με εκθετικό ρυθμό», σύμφωνα με δημοσίευμα κρατικών μέσων ενημέρωσης.

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Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας δήλωσε ότι η χώρα του έχει υπερδιπλασιάσει την ικανότητά της να παράγει πυρηνικό υλικό κατάλληλο για όπλα τα τελευταία πέντε χρόνια και ότι το νέο εργοστάσιο θα βοηθήσει στην ενίσχυση της αποτροπής πυρηνικού πολέμου, σημειώνει το ρεπορτάζ του Κεντρικού Πρακτορείου Ειδήσεων της Κορέας (KCNA).

Ο Κιμ ξεκίνησε την προσπάθεια για περισσότερα πυρηνικά όπλα στο πλαίσιο ενός πενταετούς σχεδίου που εφαρμόστηκε μετά την αποτυχία των συνομιλιών για την αποπυρηνικοποίηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων τριών συναντήσεων με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

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Η Βόρεια Κορέα διαθέτει ήδη αρκετό πυρηνικό υλικό για έως και 90 πυρηνικές κεφαλές και πιστεύεται ότι έχει συναρμολογήσει περίπου 50, σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Έρευνας του Κογκρέσου από τον Μάρτιο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανέφερε τον Μάρτιο ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει τουλάχιστον δύο ενεργά εργοστάσια εμπλουτισμού πυρηνικού ούρου, ένα στο Γιονγκμπιόν και ένα άλλο στο Κανγκσόν.

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Η υπηρεσία δήλωσε ότι παρακολουθεί την κατασκευή ενός νέου κτιρίου στο Γιονγκμπιόν «το οποίο έχει διαστάσεις και υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ενέργειας και της ψυκτικής ικανότητας, παρόμοιες με τη μονάδα εμπλουτισμού του Κανγκσόν».

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