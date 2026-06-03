Βόρεια Κορέα: Γιατί οι πρωταθλήτριες ποδοσφαίρου ξέσπασαν σε κλάματα μπροστά στον Κιμ Γιονγκ Ουν – Δείτε βίντεο

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Οι παίκτριες της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου Naegohyang της Βόρειας Κορέας, οι οποίες κατέκτησαν πρόσφατα το Ασιατικό Champions League Γυναικών, ξέσπασαν σε κλάματα και πανηγυρισμούς όταν συναντήθηκαν με τον ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Οι εικόνες που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας δείχνουν τις αθλήτριες να δακρύζουν καθώς χαιρετούν τον Κιμ Γιονγκ Ουν και στη συνέχεια να τον περιβάλλουν πανηγυρίζοντας, σε μια σκηνή που προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον.

Το στιγμιότυπο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη στάση που είχαν επιδείξει κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στη Νότια Κορέα τον προηγούμενο μήνα, όταν εμφανίζονταν ιδιαίτερα συγκρατημένες μετά την κατάκτηση του τίτλου.

Επίσκεψη για την 80ή επέτειο κομματικής σχολής

Σύμφωνα με το βορειοκορεατικό πρακτορείο KCNA, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέφθηκε την Κεντρική Σχολή Στελεχών του Εργατικού Κόμματος με αφορμή την 80ή επέτειο από την ίδρυσή της.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε αγώνας επίδειξης μεταξύ της Naegohyang Women’s FC, που κατέκτησε το AFC Women’s Champions League 2025-2026, και της εθνικής ομάδας γυναικών κάτω των 17 ετών της Βόρειας Κορέας, η οποία είχε κατακτήσει το Ασιατικό Κύπελλο της κατηγορίας στην Κίνα.

Πριν από τον αγώνα, ο Κιμ συναντήθηκε με τις αθλήτριες και τα τεχνικά επιτελεία των δύο ομάδων, συγχαίροντάς τους για τις επιτυχίες τους και ευχόμενος νέες διακρίσεις στις επόμενες διοργανώσεις.

Η ένταση στη συνέντευξη Τύπου στη Νότια Κορέα

Η Naegohyang είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας και μετά τον τελικό του Champions League Γυναικών, όταν οι εκπρόσωποί της αποχώρησαν από τη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο αθλητικό συγκρότημα της Σουγόν.

Σύμφωνα με νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης, η αποχώρηση έγινε όταν δημοσιογράφος χρησιμοποίησε τους όρους «Βορράς» και «βόρεια πλευρά» αντί για την επίσημη ονομασία της χώρας, «Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας».

Τα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την κατάκτηση του τροπαίου, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν στο γεγονός ότι ο τελικός διεξήχθη στη Νότια Κορέα.

Οι δηλώσεις του Κιμ για τη νέα γενιά στελεχών

Στην ομιλία του κατά την επετειακή εκδήλωση, ο Κιμ Γιονγκ Ουν υποστήριξε ότι η εκπαίδευση των κομματικών στελεχών είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ.

Όπως ανέφερε, στη χώρα έχουν εμφανιστεί φαινόμενα που δεν υπήρχαν κατά τα πρώτα χρόνια ίδρυσης του κόμματος, όπως η γραφειοκρατία, οι ομάδες εξουσίας και ο παράνομος πλουτισμός. Παράλληλα, τόνισε ότι η ουσία και οι αξίες του βορειοκορεατικού λαού παραμένουν αμετάβλητες.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας υπογράμμισε επίσης ότι η ανανέωση των στελεχών καθιστά αναγκαία την ενίσχυση της κομματικής εκπαίδευσης, καθώς οι νεότερες γενιές δεν έχουν βιώσει τον πόλεμο ή την περίοδο της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης.

Σύμφωνα με το KCNA, ο Κιμ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο αυξανόμενο χάσμα νοοτροπίας και αντιλήψεων μεταξύ των νεότερων και των παλαιότερων στελεχών, επισημαίνοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνέχεια του πολιτικού συστήματος και της επαναστατικής πορείας της χώρας.