Μεσσηνία: Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη οι τρεις κατηγορούμενοι για τους εμπρησμούς

Το κατώφλι των Δικαστηρίων Καλαμάτας πέρασαν λίγο μετά τις 9:30 το πρωί οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση των κατ’ εξακολούθηση εμπρησμών στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δήλωσαν αθώοι.

Η έρευνα ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια, μετά από καταγγελία που έφτασε στις αρμόδιες αρχές. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι, ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ένας πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας και ο αδελφός του.

Πώς δρούσαν

Οι τρεις κατηγορούνται για επτά εμπρησμούς από πρόθεση που φέρονται να τελέστηκαν το 2024 και το 2025, εκ των οποίων τρεις σε δασικές και τέσσερις σε αγροτικές εκτάσεις. Παράλληλα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκβιάσεις, διακεκριμένες φθορές και κλοπές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται, καθώς εξετάζεται η ενδεχόμενη εμπλοκή τους και σε άλλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή του Βλαχόπουλου και της Μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν τη διαχείριση του αρδευτικού νερού στην περιοχή, απαιτώντας χρήματα από αγρότες για την παροχή νερού στις καλλιέργειές τους. Όσοι δεν συμμορφώνονταν, σύμφωνα με τις Αρχές, γίνονταν στόχος απειλών, εμπρησμών, αλλά και καταστροφών ή κλοπών αγροτικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, εξετάζεται και η πιθανή εμπλοκή τους σε υπόθεση παράνομης είσπραξης αγροτικών επιδοτήσεων μέσω εκμίσθωσης και δήλωσης αγροτεμαχίων, ενώ επίσης εξετάζεται και η εμπλοκή τους και σε παλαιότερες υποθέσεις.

Κατά τη σύλληψή τους έγιναν και έρευνες στα σπίτια τους με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ Μεσσηνίας.

Οι αποδιδόμενες στους 3 συλληφθέντες πυρκαγιές παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο δράσης, τη συχνότητα εκδήλωσης, τη χωρική συγκέντρωση και τον τρόπο έναρξης, γεγονός που ενέτεινε τις υποψίες των Αρχών για την εμπλοκή των συγκεκριμένων ατόμων.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης συλλέχθηκε και αξιολογήθηκε εκτενές αποδεικτικό υλικό, μεταξύ του οποίου περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία από το ιστορικό των περιστατικών, πληροφοριακό υλικό, καθώς και στοιχεία που προέκυψαν από ειδικές ανακριτικές πράξεις.

Η δικογραφία, που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους έχει υποβληθεί στην Εισαγγελία Καλαμάτας και σήμερα πρόκειται να οδηγηθούν στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας για να απολογηθούν στις εισαγγελικές Αρχές.