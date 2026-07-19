Μεσσηνία: Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρησμούς κατ’ εξακολούθηση – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι τρεις άνδρες που κατηγορούνται για σειρά πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης. Η ΔΑΕΕ διερευνούσε την υπόθεση για δύο χρόνια, ενώ η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει και άλλα αδικήματα.

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Κοινωνία

Καλαμάτα, εμπρηστές
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Κυριακής στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, καθώς κατηγορούνται για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης.
  • Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ο πρόεδρος της κοινότητας και ο αδελφός του, ενώ η ΔΑΕΕ φέρεται να διερευνούσε τη δράση τους επί δύο χρόνια.
  • Η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει, εκτός από τους εμπρησμούς, κατηγορίες για εκβιασμούς, κλοπές και διακεκριμένες φθορές, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν.

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Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν το πρωί της Κυριακής οι τρεις άνδρες που κατηγορούνται για πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας.

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Ποιοι είναι οι τρεις κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει το enikos.gr, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ο πρόεδρος της κοινότητας και ο αδελφός του.

Η ΔΑΕΕ παρακολουθούσε την υπόθεση για περίπου δύο χρόνια. Οι Αρχές προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου στη σύλληψη των τριών ανδρών, σε επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.

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Καλαμάτα, εμπρηστές

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τρεις συλληφθέντες δεν κατηγορούνται μόνο για αδικήματα που σχετίζονται με τους εμπρησμούς. Η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει επιπλέον κατηγορίες για εκβιασμούς, κλοπές και διακεκριμένες φθορές.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα tharrosnews.gr, ισχυρές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνόδευσαν τους κατηγορουμένους στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, ενώ αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία από τον ανακριτή, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

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