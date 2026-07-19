Μεσσηνία: Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπρησμούς κατ’ εξακολούθηση – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν το πρωί της Κυριακής οι τρεις άνδρες που κατηγορούνται για πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας.

Ποιοι είναι οι τρεις κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει το enikos.gr, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ο πρόεδρος της κοινότητας και ο αδελφός του.

Η ΔΑΕΕ παρακολουθούσε την υπόθεση για περίπου δύο χρόνια. Οι Αρχές προχώρησαν το πρωί του Σαββάτου στη σύλληψη των τριών ανδρών, σε επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τρεις συλληφθέντες δεν κατηγορούνται μόνο για αδικήματα που σχετίζονται με τους εμπρησμούς. Η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει επιπλέον κατηγορίες για εκβιασμούς, κλοπές και διακεκριμένες φθορές.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα tharrosnews.gr, ισχυρές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνόδευσαν τους κατηγορουμένους στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, ενώ αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία από τον ανακριτή, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.